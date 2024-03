Musei, siti statali aperti durante le festività: ecco tutti gli appuntamenti

Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’arte e della cultura. Il Ministero della Cultura comunica che nei giorni delle festività pasquali i musei, le gallerie, le aree e i parchi archeologici statali resteranno aperti per consentire a tutti i visitatori di godere delle bellezze artistiche, museali, paesaggistiche e culturali italiane.

“È finita l’epoca in cui a Pasqua e Pasquetta cittadini italiani e turisti trovavano i musei chiusi. Quest’anno, come nel 2023, da parte del Ministero della Cultura c’è il massimo impegno per garantire l’apertura dei siti culturali dello Stato anche nei giorni delle festività pasquali. I nostri musei come i parchi archeologici sono dei luoghi centrali della geografia identitaria dell’Italia e la cultura è uno dei fattori che integra in maniera netta la qualità della vita dei cittadini. Oltre ad essere un’attrattiva per i tanti turisti che hanno deciso di trascorrere da noi le festività pasquali. Per questo invito tutti a cogliere questa occasione visitando l’enorme giacimento di arte rappresentato dal patrimonio culturale della Nazione”, dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Per verificare luoghi, orari, tariffe e modalità di visita è possibile consultare le seguenti pagine del sito del Ministero della Cultura:

http://cultura.gov.it/evento/pasqua-2024

http://cultura.gov.it/evento/pasquetta-2024