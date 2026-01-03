Musei, torna la domenica con ingresso gratuito: ecco cosa visitare

Domani 4 gennaio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l’accesso.

La precedente edizione del 7 dicembre ha registrato 247.108 ingressi.

Tutte le informazioni e l’elenco completo degli istituti che aderiscono all’iniziativa sono disponibili alle pagine http://cultura.gov.it/domenicalmuseo e sull’app Musei italiani.