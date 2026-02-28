Musei, torna la domenica con ingresso gratuito: ecco cosa visitare

Domenica 1 marzo si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.
Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata o obbligatoria, dove richiesta.
La scorsa #domenicalmuseo, il 1° febbraio, ha registrato 230.171 ingressi.
Info e biglietti sull’app “Musei Italiani”.
Sul sito del Ministero della Cultura l’elenco aggiornato di tutti i siti aderenti.