Musei, università, centri di ricerca e imprese: due giornate di confronto alla CIttà della Scienza

La Fondazione Idis– Città della Scienza di Napoli promuove l’evento “Nuove Frontiere della Comunicazione Scientifica e Ruolo Sociale dei Musei del XXI Secolo”, organizzato nell’ambito del progetto europeo SciCo+ High Professional Skills for Advanced Science Communication, coordinato da Città della Scienza in partnership con il Trinity College, Navet Science Center, Ciencia Viva, Fondazione Mondo Digitale, Databenc, l’Università Politecnica di Bucarest e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’evento è realizzato in collaborazione con Icom Italia e i Coordinamenti Regionali di Icom Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Le attività si svolgeranno su due giornate: il 7 maggio presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II, e saranno rivolte agli studenti dei corsi di Laurea in Culture Digitali e della Comunicazione e Design che assisteranno, oltre che al keynote speech di Michele Lanzinger, anche agli interventi dei docenti Raffaele Savonardo, Rosanna Marino e Carla Langella. Le attività dell’8 maggio, che si svolgeranno presso Città della Scienza, vedranno come pubblico ricercatori, professionisti del settore museale, rappresentanti di istituzioni culturali e imprese del territorio.

L’iniziativa si propone di esplorare temi cruciali per il ruolo sociale dei musei come il rapporto tra cultura, salute e benessere, quello della sostenibilità e della transizione digitale, interrogandosi su quanto essi siano oggi al centro della missione dei musei italiani e internazionali. Un focus particolare sarà dedicato al ruolo della transizione digitale: attraverso strumenti innovativi e strategie di storytelling, i musei possono abbattere barriere geografiche e fisiche, rendendo le istituzioni culturali accessibili e inclusive per un pubblico globale.

La giornata anticipa la Giornata Internazionale dei Musei 2025 – il cui tema è “The Future of Museums in Rapidly Changing Communities” – e si aprirà alle 9:30 con una visita esperienziale della Città della Scienza. Seguiranno i saluti istituzionali di Riccardo Villari, Presidente della Fondazione IDIS – Città della Scienza, e Teresa Carnevale, Coordinatrice di ICOM Campania. Alessandra Drioli, Ambassador di Città della Scienza, illustrerà l’ecosistema del progetto SCI-CO+ per una comunicazione avanzata della scienza, mentre i partner del progetto presenteranno le prospettive della collaborazione internazionale. Michele Lanzinger, Presidente di ICOM Italia, approfondirà il ruolo della comunicazione scientifica nei musei del futuro nel suo keynote speech.

È inoltre prevista una degustazione a cura dell’Azienda Agricola Aita, il Forno di Vincenzo e Azienda Agricola La Casa tra gli Ulivi, per promuovere la convivialità attraverso i prodotti della Dieta Mediterranea.

La mattinata si concluderà con una sessione partecipata a cura dei coordinatori regionali di Icom: Teresa Carnevale per la Campania, Anna Cipparrone per Calabria e Basilicata, Elisa Monsellato per la Puglia e Antonio di Lorenzo per la Sicilia, e dei partner europei del progetto SciCo+.

Oltre agli eventi aperti al pubblico, in entrambe le giornate sono previste visite guidate rivolte ai partner europei del progetto SciCo+ presso il Real Museo Mineralogico e presso il Centro Museale “Musei delle Scienze Agrarie – MUSA della Reggia di Portici.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sulle nuove sfide e opportunità che attendono i musei nel XXI secolo, in un contesto di rapida evoluzione sociale e tecnologica.