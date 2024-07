Musei, Villa Pignatelli passa sotto la direzione di Palazzo Reale

Villa Pignatelli, la dimora storica sulla Riviera di Chiaia, che ospita il museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e l’annesso museo delle carrozze, oltre a un piccolo parco, passa sotto la direzione di Palazzo Reale di Napoli. E’ stato firmato, infatti, il verbale di consegna in base al quale Villa Pignatelli non dipende più dalla Direzione regionale Musei della Campania, ma dal museo di Palazzo Reale diretto da Mario Epifani, come previsto dal decreto ministeriale dello scorso febbraio. La villa, costruita nel 1826 come residenza del baronetto sir Ferdinand Richard Acton, fu successivamente acquistata dal banchiere Carl Mayer von Rothschild nel 1841. Con l’Unità d’Italia fu venduta al principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, che la rese uno dei luoghi simbolo della Belle Époque napoletana; nel 1955 fu donata allo Stato Italiano dalla principessa Rosina Pignatelli, erede della famiglia reale, a condizione di farne una casa-museo in cui esporre il patrimonio storico-artistico dei Pignatelli. Villa Pignatelli è una delle più belle case-museo d’Italia, restaurata e ampliata negli anni ’40 dell’Ottocento da Gaetano Genovese, lo stesso architetto al quale furono affidati i lavori di Palazzo Reale dopo l’incendio del 1837. La villa è circondata da un piccolo parco con specie rare come il ficus macrophylla (due esemplari centenari di quest’albero sono presenti anche nel Giardino Romantico di Palazzo Reale) e una imponente magnolia grandiflora nel prato alle spalle dell’edificio. Un’oasi di verde liberamente accessibile dai cittadini. Annesso alla villa, oltre al Museo delle carrozze, anche una serra nella quale si sta pensando di organizzare eventi e piccole mostre.