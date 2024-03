Museo Archeologico di Stabia: eventi e laboratori, si accettano proposte. Via al bando

Il Parco Archeologico di Pompei ha pubblicato un avviso rivolto ad associazioni di promozione sociale del Terzo settore per il recepimento di proposte nell’ambito delle seguenti aree: didattica, educativa, eventi e promozione, reti e connessioni, a seguito della recente riapertura e rinnovato allestimento del Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi a Castellammare di Stabia. L’obiettivo è quello di coinvolgere la comunità territoriale nella valorizzazione e promozione di questo importante polo culturale, presso la Reggia di Quisisana. Gli spazi, dove saranno svolte le attività, sono quelli del Museo e dei depositi archeologici, nonché le terrazze del complesso.. Le attività didattiche potranno consistere in percorsi tematici nel museo, visite teatralizzate, visite serali tematiche, eventi musicali, attività laboratoriali, creazione di prodotti digitali e promozionali attraverso l’uso di social media, piattaforme digitali e web. Il bando – in scadenza il 2 aprile – è scaricabile a questo link.