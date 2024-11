Museo Campano: Capua ospita il Duo Aulos & Vox, un viaggio tra poesia e sperimentazione

Domenica 3 novembre alle ore 18.30, il Museo Campano di Capua accoglierà un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica. Nell’ambito dell’Autunno Musicale, per il ciclo “Nuovi Linguaggi,” il Duo Aulos & Vox, composto dal soprano Silvia Capra e dal flautista Paolo Zampini, si esibirà in un concerto che attraverserà epoche e stili in un suggestivo dialogo tra voce e flauto, attraverso tre atti ben distinti. Il primo atto, intitolato “Aulos & Vox / Origini del Repertorio”, esplorerà l’essenza poetica e musicale delle origini. Verranno eseguite “Écoute, mon cœur…” di André Caplet, ispirata ai testi di Rabindranath Tagore, e due poesie di Albert Roussel, “Rossignol, mon migno” e “Ciel, aer et vens”, che riprendono i versi di Pierre de Ronsard. Nel secondo atto, “Aulos & Vox / Il Novecento”, il duo si addentrerà nelle sonorità del secolo scorso. Jan Novák sarà presente con tre brani popolari, seguiti da “Quatre Esquisses Grecques” di Monique Gabus. Tra questi, spiccano le evocative “Sapho”, “Epitaphe de Seikilos”, “Chanson” e “Vocalise (Nuit sur la mer Égée)”, che ci porteranno nelle atmosfere della Grecia antica e contemporanea. Il terzo e ultimo atto, “Aulos & Vox / I Contemporanei”, offrirà una selezione di brani che rappresentano il linguaggio musicale moderno. Il programma includerà “CinquantEnNico” di Ennio Morricone per flauto solo e “WOW!”, pensato per una cantante-attrice libera di interpretare il brano a proprio piacimento. La chiusura sarà affidata a “…il ciel velocissimo”, opera scenica di Carla Rebora ispirata ai “nove cieli” di Dante e dedicata proprio agli interpreti del Duo Aulos & Vox.

Per i concerti al Museo Campano di Capua il costo del biglietto è di 8,00 euro l’intero, 6,00 euro ridotto enti convenzionati e docenti di musica, 4,00 euro ridotto per giovani entro i venticinque anni. Sono previste anche forme di abbonamento molto vantaggiose. È ancora possibile acquistare un abbonamento a condizioni molto vantaggiose. Maggiori informazioni sul sito https://www.autunnomusicale.com/info – Tel. 0823 361801. La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura / Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania e si avvale della collaborazione della Reggia di Caserta, della Provincia di Caserta / Museo Campano, e del patrocinio del Comune di Aversa.