Museo del Saxofono di Fiumicino, concerto-tributo per Pino Daniele e James Senese

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 alle ore 18, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospita Mal di te – For Pino & James, un intenso concerto-tributo dedicato a due protagonisti assoluti della musica italiana e partenopea: Pino Daniele e James Senese. Due artisti profondamente legati, capaci di fondere poesia, identità mediterranea e contaminazioni internazionali, trasformando Napoli in un linguaggio musicale universale.

Il progetto, curato da Giulia Maglione insieme alla Iesainò Band, nasce per rendere omaggio alla straordinaria eredità artistica di Daniele e Senese, valorizzandone la ricerca sonora, la forza espressiva e l’intensità emotiva che continuano a parlare a pubblici e generazioni diverse. A oltre un decennio dalla scomparsa di Pino Daniele e a pochi mesi dalla perdita di James Senese, la loro musica resta un riferimento imprescindibile, simbolo di una visione moderna, libera e profondamente umana.

Pino Daniele ha rivoluzionato il panorama musicale italiano fondendo blues, jazz, funky e tradizione napoletana in uno stile personale e inconfondibile, capace di attraversare confini geografici e culturali. James Senese, straordinario sassofonista e compositore, ha incarnato l’anima più viscerale, sperimentale e identitaria di Napoli, imponendosi come figura centrale di un percorso musicale audace e innovativo, tra jazz, groove e radici mediterranee. Il concerto celebra non solo la grandezza artistica di entrambi, ma anche il loro ruolo di pionieri: interpreti di un’identità musicale contaminata e contemporanea, capace di raccontare la vita nelle sue ferite e nella sua bellezza. “Mal di te – For Pino & James – afferma Giulia Maglione – è un progetto unico, curato in ogni dettaglio e profondamente diverso dalle numerose cover ascoltate negli ultimi anni. È un tributo pensato per esaltare la ricchezza ritmica e musicale di Pino Daniele e la potenza espressiva del mondo sonoro di James Senese, valorizzandone i testi poetici e le atmosfere e svelandone anche i significati meno evidenti, che custodiscono sempre una bellezza capace di lasciare senza fiato”.

La Iesainò Band sarà composta da Giulia Maglione (voce), Andrea Panzera (chitarra classica), Umberto De Santis (basso), Andrea Borrelli (batteria), con la partecipazione al sax di Costantino Ladisa, in un dialogo sonoro che rende omaggio in modo autentico e vibrante alla lezione di Senese.

Il repertorio attraversa le diverse anime di una stagione musicale irripetibile: dai primi album come Terra mia, Vai mo e Nero a metà, fino a brani simbolo come Napul’è, divenuta emblema dell’identità e del cuore pulsante della città. Accanto ai classici, spazio a reinterpretazioni rispettose ma personali, capaci di restituire la forza delle contaminazioni artistiche che hanno reso questi autori immortali.

Ospitare questo tributo nel Museo del Saxofono, riconosciuto e accreditato nell’Organizzazione Museale del Lazio, assume un valore simbolico particolarmente significativo. Il museo, fondato e diretto da Attilio Berni, è oggi un punto di riferimento nazionale per la valorizzazione culturale e musicale del territorio, un vero e proprio “tempio del sax” che celebra la storia e l’evoluzione dello strumento. Dedicare un concerto a James Senese proprio in questo luogo significa unire la memoria di un artista straordinario allo spazio che più di ogni altro esalta lo strumento che ha segnato la sua identità musicale.