Museo della Moda di Napoli, un concerto per l’apertura del corso di Ricamo

Una serata di grande emozione ha aperto le porte del primo corso di ricamo del Museo della Moda di Napoli, un’iniziativa che ha catturato l’interesse e l’entusiasmo di un pubblico numeroso e partecipe. Il 4 aprile scorso, presso la suggestiva Chiesa di Santa Maria delle Grazie, parte del complesso del Museo della Moda in Piazzetta Mondragone, si è svolta la serata inaugurale del corso, che ha avuto come protagonista il concerto “La canzone napoletana: storia, musica e passione di una città”. L’esibizione, a cura dell’Associazione Cantori di Posillipo e della sua presidente Santina Picone, ha conquistato il pubblico con la sua intensità emotiva e il suo omaggio alla tradizione musicale partenopea. Le note della canzone napoletana hanno avvolto la sala, regalando un’esperienza unica. Il pubblico presente, affascinato dalla performance, ha dimostrato un apprezzamento che ha confermato l’importanza e il valore della tradizione culturale e artigianale che il Museo della Moda si propone di preservare e trasmettere. “Siamo particolarmente felici della calda accoglienza del pubblico per una serata inaugurale nel segno della tradizione partenopea: la canzone classica napoletana per lanciare la prima delle iniziative del Museo della Moda dedicate al recupero degli antichi mestieri con il corso di ricamo” ha dichiarato la presidente del Museo della Moda Maria d’Elia.

Un’arte antica e raffinata

Il corso di ricamo, nato dalla collaborazione tra Museo della Moda di Napoli, Rotary Club Castel dell’Ovo, Inner Wheel di Napoli, l’Associazione culturale senza scopo di lucro “Un filo per unirci” e l’Associazione Gocce di Carità, ha l’obiettivo di riportare in auge un’arte che, seppur antica, continua a rivestire una grande importanza nel panorama dell’alta moda e dell’artigianato. Il ricamo, che ha origini nel Cinquecento, è stato nel corso dei secoli un simbolo di ricchezza e status sociale. Oggi, sebbene possa sembrare una tecnica dimenticata, il ricamo è ancora un’abilità richiesta in diversi settori, dall’alta moda alla cinematografia, dalle sartorie teatrali agli atelier sposa. Proprio a questo scopo l’assessore regionale alla Formazione professionale Armida Filippelli, presente alla serata, ha espresso la propria intenzione di proseguire con altre attività finalizzate al recupero degli antichi mestieri.

Il corso, completamente gratuito e della durata di 80 ore, si è strutturato in due parti: una teorica, curata dal Dipartimento Moda e Design dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che ha offerto una panoramica sulla storia della moda e dei tessuti, e una pratica, condotta dagli esperti dell’associazione culturale “Un filo per unirci”. I partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di svolgere uno stage presso l’atelier del celebre stilista Nino Lettieri, con la possibilità di collaborare direttamente con il laboratorio sartoriale e di apprendere da esperti del settore.

Occasione di crescita per i giovani e di rilancio delle tradizioni artigianali

Il corso si è rivolto principalmente ai giovani non occupati, offrendo loro l’opportunità di acquisire competenze specialistiche in un settore in continua evoluzione. L’iniziativa, infatti, si inserisce nel più ampio contesto della promozione del “Made in Italy”, celebrato anche con la Giornata Internazionale del Made in Italy, e ha l’intento di riscoprire e valorizzare le tradizioni artigianali, combinandole con l’innovazione e la sperimentazione, caratteristiche che hanno reso il nostro paese un punto di riferimento nel mondo della moda.

Grande interesse per il recupero di un patrimonio inestimabile

La serata inaugurale ha dimostrato quanto sia vivo l’interesse per il recupero delle tradizioni artigianali e quanto sia grande la volontà di farle rivivere, anche attraverso nuove generazioni. Il Museo della Moda di Napoli ha, ancora una volta, confermato il suo ruolo di custode di un patrimonio inestimabile, con l’obiettivo di trasmettere il valore dell’artigianato e della cultura sartoriale a chi, con passione e dedizione, desidera contribuire a mantenere viva l’eccellenza del “Made in Italy”.