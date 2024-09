Museo della Moda Mondragone, un autunno tra libri e arte

Un autunno di eventi alla Fondazione Mondragone Museo della Moda di Napoli , dedicato all’intreccio tra linguaggi dell’arte e della contemporaneità. Al via il 3 ottobre alle 18.00, per la sezione Letteratura in Fondazione, con la presentazione del volume di Ornella Cirillo «Città e Moda: luoghi e protagonisti A Napoli tra fine’800 e metà’900», con gli interventi di Patrizia Ranzo e Elena Manzo. Il 14 novembre sarà la volta del libro di Stefania Giacomini «Shopping pericoloso», in cui interverranno l’on. Sandra Cioffi e lo stilista Nino Lettieri. A chiudere il ciclo Letteratura in Fondazione sarà il libro di Roberto Di Salvo «La via di casa», presentato il 12 dicembre da Annella Prisco con la visita della mostra «Il Bal Blanc: Costumi di carta per bambini da un ballo di inizio secolo» . Il 20 ottobre si terrà il convegno dal titolo «Made in Italy – Tutela del Marchio», che coinvolgerà giovani membri del Rotary e che vedrà gli interventi di maestri artigiani del settore moda confrontarsi su una tematica di grande attualità. Il 7 novembre «Ladies con cappello, Gentleman con l’ombrello» per conoscere le collezioni Gangemi – Baratta – d’Avalos -Talarico. Il 25 novembre per la giornata contro la violenza sulle donne, tableau vivant, passerella eccellente di capi dipinti a mano, reportage fotografico realizzato dall’artista Claudia Rordorf. Il 2 dicembre dibattito «Proteggiamo i giovani dal web, aiutiamoli a crescere» con Maria Rita Parsi. A concludere il ciclo di appuntamenti sarà l’evento del 13 dicembre «Natale al Museo», con la presentazione del calendario 2025 Museo della Moda e con il Concerto di Natale a cura del Conservatorio S. Pietro a Majella. «Questo autunno il Museo della Moda dedica e coinvolge diversi sguardi d’autore in un confronto sulla moda e sulle sue evoluzioni: scrittrici e stilisti in dialogo sui cambiamenti che attraversano il costume. Ma anche tanto spazio come sempre ai giovani, fulcro del lavoro del Museo grazie ai tanti laboratori, alla formazione, agli incontri che li vedono protagonisti» ha dichiarato la Presidente del Museo della Moda Maria d’Elia.