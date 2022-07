Museo delle rotte migratorie per Vivara, martedì 12 la presentazione con l’assessore regionale Caputo

Martedì 12 luglio, nel Centro Direzionale di Napoli (isola A6 piano terra) alle ore 10 si terrà la presentazione del progetto “Museo delle rotte migratorie per Vivara (Procida)”. Interverrà l’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo. Il progetto è promosso dalla Riserva Naturale Statale “Isola di Vivara” e vede la Regione Campania, che della Riserva è tra gli enti gestori, impegnata attivamente nella sua realizzazione. L’iniziativa contempla l’allestimento di alcuni spazi del Museo Terra di Procida, ‘Capitale della Cultura 2022’, per la divulgazione dell’importanza di Vivara come luogo strategico nelle rotte migratorie del Mediterraneo per numerose specie di volatili. Il progetto riveste, dunque, un’importanza altamente simbolica perché sottolinea l’evoluzione di Vivara da riserva di caccia borbonica a sito di importanza comunitaria nella tutela dell’avifauna.

La migrazione degli uccelli porta su Vivara oltre 50 specie di passeriformi e decine di non passeriformi. Uccelli che compiono fino a 10.000 chilometri per completare la migrazione primaverile dall’Africa all’Europa, e vice versa. L’isola offre siti per una sosta durante questi viaggi, alcune specie si fermano per la riproduzione, altre proseguono. Non mancano popolazioni centro e nord europee che la utilizzano per trascorrere la stagione invernale.



Il programma

Saluti

Nicola CAPUTO, assessore all’Agricoltura Regione Campania

Interventi

Maria PASSARI Direttrice Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Regione Campania

Domenico FULGIONE, Professore di Zoologia Università degli Studi di Napoli Federico II Flora DELLA VALLE, Dirigente UOD 50.07.18 Ambiente, Foreste e Clima Regione Campania

Teresa DE FELICE, Dirigente UOD 50.07.25 Agricoltura Urbana e Costiera Regione Campania