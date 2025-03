Museo di Capodimonte protagonista a Maastricht: al Tefaf 11 opere del Rinascimento e del Barocco

Tefaf (The European Art Foundation), che organizza le più importanti fiere d’arte e d’antiquariato del mondo, annuncia la partecipazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli con una straordinaria mostra allestita all’interno di Tefaf Maastricht dove presenterà una selezione di undici opere del Rinascimento e del Barocco. Capolavori esemplificativi della grandezza, dell’intensità e della genialità tecnica di questi periodi artistici. La 38ma edizione di Tefaf Maastricht si terrà dal 15 al 20 marzo 2025 (Paesi Bassi). ll Museo e Real Bosco di Capodimonte, che è ospitato nell’ex palazzo reale della dinastia dei Borbone, è famoso per la sua sorprendente collezione, che comprende capolavori del Rinascimento e del Barocco italiano, oltre a dipinti fiamminghi, porcellane europee e un vasto archivio di opere su carta. La collezione riflette secoli di mecenatismo artistico e di scambi culturali, riunisce infatti opere acquisite dalle famiglie Farnese, Borgia e Borbone nel corso delle generazioni. A Tefaf Maastricht, Capodimonte invierà un’eccezionale selezione di dipinti di alcuni dei pittori e scultori italiani più apprezzati, tra cui Tiziano Vecellio, Artemisia Gentileschi, Giovanni Paolo Panini e Giambologna. Queste opere, ricche di intensità emotiva, naturalismo luminoso e composizione dinamica, offriranno al pubblico una rara opportunità di confrontarsi con il genio del patrimonio artistico italiano al di fuori di Napoli. “Questa esposizione senza precedenti sottolinea l’impegno di Capodimonte a condividere i suoi tesori con il mondo, rafforzando al contempo il ruolo di TEFAF come piattaforma vitale per lo scambio e la scoperta culturale”, ha dichiarato Ugo Pierucci, Chairman di Tefaf. “Siamo orgogliosi di ospitare queste straordinarie opere e di celebrare il valore duraturo di tali capolavori storici nel discorso artistico odierno”. “Siamo lieti e orgogliosi di partecipare a Tefaf Mastricht. Questa prestigiosa fiera riunisce i maggiori ‘key opinion leader’ internazionali del mondo dell’arte, tra cui direttori e curatori, collezionisti, studiosi ed esperti. Per il Museo e Real Bosco di Capodimonte è quindi un’ottima occasione per far meglio conoscere al mondo l’importanza delle proprie collezioni e la loro storia. Una storia secolare che racconta Napoli, l’Italia e l’Europa attraverso i suoi celebri capolavori”. ha affermato Eike Schmidt, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Curata in collaborazione con gli studiosi di Capodimonte e con lo Stato italiano, la mostra testimonia l’eredità di eccellenza artistica del museo e la sua continua missione di rendere la sua collezione accessibile a un nuovo pubblico. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è uno dei musei più importanti d’Europa e ospita una collezione di livello mondiale di oltre 50.000 opere d’arte, tra cui capolavori di Caravaggio, Tiziano, Raffaello e Parmigianino. Situato in un palazzo storico del XVIII secolo, il museo è circondato dal parco del Real Bosco, che si estende per 134 ettari e offre una vista mozzafiato su Napoli e un’esperienza culturale unica. Tefaf Maastricht si svolgerà dal 15 al 20 marzo accogliendo gallerie, istituzioni e collezionisti di spicco provenienti da tutto il mondo. Tra i punti salienti della fiera oltre alle opere italiane, l’edizione di quest’anno presenta anche un’eccezionale mostra dal Kmska, il Royal Museum of Fine Arts Antwerp (Belgio). Primo museo delle Fiandre, il Kmska offre una collezione di livello mondiale, una scenografia accattivante e un edificio iconico che insieme creano un’esperienza culturale unica. Le mostre di Capodimonte e del Kmska saranno tra i punti salienti della fiera di quest’anno, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di sperimentare lo splendore dell’arte rinascimentale e barocca italiana e del modernismo belga in un contesto senza precedenti.