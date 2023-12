Museo di Capodimonte, Sylvain Bellenger: il giorno dell’addio. De Luca: Schmidt dica che vuol fare

Oggi, alle 11,30, nel Salone delle feste della Reggia di Capodimonte, il direttore Sylvain Bellenger, ha voluto tracciare un bilancio, personale e professionale, della sua esperienza alla guida e museo: di quanto è stato realizzato e di quel che resta da fare. Ne ha approfittato per salutare il suo staff e, “idealmente, tutta la città” che, ha raccontato al Mattino, lo ha profondamente trasformato e arricchito. “Lascio i progetti ancora in corso di realizzazione nelle mani del mio successore” Eike Schmidt, “che – sono certo – sarà stregato come me da Partenope”.

“Mi auguro che Eike Schmidt chiarisca rapidamente quale è il suo orientamento – ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti del neo direttore del Museo e Schmidt (che non ha ancora sciolto il nodo relativo alla sua possibile candidatura come sindaco di Firenze) -. E’ una persona capace, ha diretto gli Uffizi, ma è del tutto evidente che non ci può essere né un soprintendente distratto né un soprintendente a mezzo servizio: sarebbe un danno enorme per Capodimonte e sarebbe un’offesa a Napoli e questo è inaccettabile”.