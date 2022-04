Museo di Capodimonte, tante iniziative. E riprendono le lezioni dell’artista Caroline Peyron

di Maria Carla Tartarone Realfonzo

La bellissima Reggia ed il suo Real Bosco di Capodimonte, oggi più che mai attivi per mostrarci la nostra Storia e la nostra Arte, sono diretti dal Direttore Sylvain Bellenger che, giunto dalla Francia, ha cominciato subito la sua pregevole attività, mostrando ai nostri cittadini quanto sia straordinario questo nostro sito, a lungo ritenuto troppo distante e solitario. Luisa Maradei ci tiene informati di tutte le attività e le mostre allestite nella Reggia, dove si sono anche svolte, in uno dei siti del bosco, la Fagianeria, le vaccinazioni anti Covid. Di molto interesse ho trovato la recente iniziativa di mettere in mostra “Capodimonte incontra la Sanità” dell’artista Paolo La Motta, straordinario interprete, pittore e scultore, i cui “modelli” sono i fanciulli del rione Sanità. Nel 2021 nel mese di giugno abbiamo potuto ammirare il ricordo dei festeggiamenti di in “Tre secoli di verde storico”, dal giardino barocco del Seicento, quando la Reggia fu costruita, al giardino inglese e al giardino di oggi, così ben curato. Ricordo anche la straordinaria ’iniziativa del 2021 per le scuole di Scampia, svolta con gli alunni nei giardini del bosco. Queste sono alcune attività che mostrano come questo luogo straordinario sia stato curato dalla vigente direzione, molto attenta anche alle necessità e alla educazione delle giovani generazioni. Oggi a al Museo di Capodimonte è ancora presente la mostra “Oltre Caravaggio, un nuovo racconto della pittura di Napoli”, inserita con la “Cecil Brown the triumfs of Death” in cui l’opera si racconta con la Farnese e la De Ciccio, nell’appartamento reale recentemente riallestito. Molto lodevole è la ripresa delle lezioni dell’artista Caroline Peyron che da diversi anni lavora nell’insegnamento del disegno come strumento per far comprendere le opere d’arte alle giovani generazioni. Le sale sono inoltre allietate dalla musica del grande Maestro Rosario Ruggero.