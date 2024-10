Museo Diocesano, weekend dedicato alla disabilità: visite gratuite e Tableaux Vivants di Caravaggio

Un weekend tutto dedicato al mondo della disabilità dal Museo Diocesano consentiràdalle ore 10 alle ore 11 la visita del Museo di Donnaregina con ingressi gratuiti per gli ospiti del Capability, Open House (con prenotazione obbligatoria);alle ore 10 si svolgerà la rappresentazione dei Tableaux Vivants da Caravaggio, spettacolo gratuito per gli ospiti del Capability Open House (con prenotazione obbligatoria).

In linea con i propri obiettivi di apertura al sociale e in particolare si soggetti più deboli il Museo Diocesano apre le porte alla disabilità e non solo volendo offrire anche una nuova opportunità di dialogo con i più giovani, protagonisti dell’iniziativa, proprio per dare ulteriore sostegno e collaborazione al Comune di Napoli che ha fortemente voluto questa iniziativa e punta a costruire percorsi di sempre maggiore collaborazione tra le energie istituzionali e culturali della cittl’opportunità di vivere un’esperienza unica con 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate.

Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibellius. La grande pittura si imprime negli occhi degli attori, per essere restituita poi dai corpi degli stessi, in un processo di creazione costante.