Museo Madre la terza edizione del Forum Italics (per la prima volta a Napoli)

Il futuro delle gallerie d’arte italiane, le trasformazioni nel collezionismo e la relazione con le nuove generazioni, le alternative a disposizione dei musei pubblici per garantire la continuità delle collezioni, le politiche di sostegno per le gallerie più vulnerabili, l’autonomia crescente degli artisti nella gestione delle proprie opere, le criticità del nuovo Decreto Cultura e le prospettive dell’intero settore dell’arte italiano.

Sono questi alcuni degli argomenti che Italics– la rete istituzionale nata nel 2020 e che oggi coinvolge settantaquattro tra le principali gallerie di arte antica, moderna e contemporanea con sede in Italia – sceglie di affrontare il prossimo lunedì 24 febbraio 2025 in occasione della terza edizione del Forum Italics, che approda per la prima volta a Napoli al museo Madre.

Realizzato quest’anno in collaborazione con Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – museo Madre, il Forum è un’importante occasione di confronto e riflessione sul sistema dell’arte. Un evento pensato per stimolare il dialogo sul ruolo delle gallerie come imprese culturali che riunisce esperti del settore per affrontare temi centrali nell’attuale panorama culturale: una giornata che rappresenta l’espressione concreta e operativa della volontà di Italics di promuovere collaborazioni e condividere esperienze tra coloro che hanno fatto dell’arte il loro mestiere.