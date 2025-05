Museo Madre, Premio Meridiana per giovani talenti artistici: via al bando della prima edizione

C’è tempo fino al 30 giugno 2025 per partecipare alla prima edizione del Premio Meridiana, iniziativa promossa dalla Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Museo Madre e dagli Amici del Madre. Curato da Mario Francesco Simeone, il Premio nasce con l’intento di promuovere e valorizzare la scena artistica contemporanea del Sud Italia, offrendo sostegno concreto ad artiste e artisti emergenti e a curatrici e curatori impegnati in attività di ricerca.

Il Premio Meridiana si rivolge a curatori e curatrici under 45, chiamati a presentare un progetto espositivo che coinvolga tre artisti, di cui almeno due under 35 provenienti o legati a una delle regioni del Meridione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). Il terzo artista, senza limiti di età, dovrà avere un legame con Napoli o con la Campania, documentato attraverso esperienze pregresse. È consentito proporre un progetto che includa tre artisti under 35, purché rispettino i requisiti indicati. Il progetto espositivo dovrà essere inedito nella sua totalità ma le singole opere possono essere state presentate già in altre occasioni.

Il curatore vincitore riceverà un premio di 5.000 euro, mentre agli artisti selezionati andranno 7.000 euro ciascuno, destinati alla produzione delle opere. Il progetto vincitore sarà allestito al Madre entro il 2025. Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione sono consultabili sul bando completo, pubblicato sul sito del Museo.

Il tema della prima edizione è “ogni cosa è tutte le cose”, ispirato alle pagine di Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, testo chiave per la costruzione dell’identità moderna del meridione d’Italia. Segno che indica il passaggio del sole a mezzogiorno, la linea meridiana è spesso presente come elemento architettonico in molti edifici, siano essi pubblici o privati, dai borghi dell’entroterra alle aree costiere e alle grandi città. Allo stesso modo, il Premio mira a fare luce sulle esperienze artistiche che attraversano il Mezzogiorno, richiamando l’immagine di una luce che svela, segna e unisce aree e linguaggi diversi.

“La Meridiana rende visibile lo scorrere del tempo. – spiegano la presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee Angela Tecce con la Direttrice del museo Madre Eva Fabbris –. Questo premio è un tangibile segno di attenzione da parte del museo e degli Amici del Madre alla ricerca artistica delle ultime generazioni nel Sud d’Italia. Meridiana offrirà loro non solo un sostegno ma la possibilità di essere ‘osservati’ da uno sguardo critico avveduto che ne evidenzi le potenzialità e li metta in relazione con le dinamiche in atto nel contesto attuale dell’arte contemporanea”.

La selezione del progetto vincitore sarà affidata a una commissione composta da Angela Tecce, Eva Fabbris, da un rappresentante degli Amici del Madre e da due professionisti del settore individuati dalle istituzioni promotrici. Oltre al vincitore, sarà individuato anche un secondo classificato, il cui progetto potrà essere eventualmente realizzato in futuro. Tra i criteri di valutazione: la coerenza teorica, estetica e metodologica del progetto, la sua capacità di dialogo con il contesto culturale del Mezzogiorno e l’aderenza al concept dell’edizione.