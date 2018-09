Museo di Pietrarsa, note e calici di vino al tramonto

Musica e degustazioni di vino con vista sul Golfo di Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Portici. Domenica 9 settembre alle 18.30 prende il via il secondo appuntamento di Sunset Live@Pietrarsa, organizzata dall’associazione culturale Brodo che vedra’ esibirsi al tramonto nell’anfiteatro del Museo Floriana Cangiano (voce) in arte Flo e Marcello Giannini (chitarra). Flo, laureata in canto con il massimo dei voti al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, è cantautrice e attrice di teatro e negli anni ha inciso e condiviso il palco con Daniele Sepe, Stefano Bollani, Paolo Fresu. A seguire, ci sara’ la degustazione di vino e la visita ai padiglioni e alla collezione museale che custodisce la riproduzione della Bayard, il treno che inauguro’ la prima tratta ferroviaria Napoli – Portici del 1839. Altro appuntamento domenica 16 settembre alle 19.00 con Sinfonie sul Mare, evento proposto dall’associazione Mousike’ che prevede una serata speciale da trascorrere ascoltando musica e degustando vino sulla terrazza del Museo. Per l’occasione, il sito museale restera’ aperto in modo da consentire a chi lo desideri, un tour serale tra locomotive d’epoca, carrozze storiche e cimeli ferroviari accompagnati da musiche eseguite nell’anfiteatro del Museo. La serata prevede anche degustazioni di calici di vino offerto da Vesuvio dop Consorzio Tutela Vini. Entrambi gli eventi sono promossi da Fondazione Fs Italiane e Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.