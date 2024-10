Musica, 20 anni di attività per i Non Solo Gospel

Ventesimo compleanno, con candeline molto speciali, per i “Non Solo Gospel”. Il gruppo musicale salernitano, fondato e diretto da Simona Guida a cui è stato assegnato il premio di “Miglior Artista dell’anno”, è reduce dalla vittoria di tre Grammy europei ai “Gospel Music Awards European 2024”: “Siamo portatori sani di gospel contemporaneo – commenta Simona Guida, anche arrangiatore vocale e solista de i Non Solo Gospel – un genere di musica sacra che ha la capacità di coinvolgere lo spirito e l’anima di chiunque lo ascolti. Sono felice che il nostro gruppo sia riuscito a ricevere il consenso di un pubblico europeo”. La serata di gala, svoltasi lo scorso 22 settembre a Brema in Germania, ha visto la partecipazione di gruppi gospel e solisti provenienti da diverse parti d’Europa. I “Non Solo Gospel” hanno portato l’Italia al successo aggiudicandosi il riconoscimento di “Miglior Coro Gospel Europeo 2024”, premio a cui va ad aggiungersi quello di “Miglior Voce Solista Femminile” consegnato alla giovane e talentuosa Stefania Balestrieri. Il gruppo era già stato premiato nel 2014 con cinque Grammy ai GMA Italiani, sempre dalla fondazione internazionale GMA del reverendo Triumphant Ighedosa: “Miglior Coro Gospel”, “Miglior Disco”, “Miglior Canzone dell’anno” (la loro versione di “Imagine”), “Miglior Collaborazione” (per il singolo “Natale din don dan” con Gino Paoli) e “Miglior Voce Maschile”. Vent’anni di storia che hanno portato a grandi successi, collaborazioni cinematografiche e discografiche ed apparizioni televisive in Rai. I “Non Solo Gospel” rappresentano una realtà musicale di grande spessore, di un genere di nicchia ma reso fruibile e piacevole negli arrangiamenti musicali e vocali. Presenti sul palco quindici coristi e una band di quattro musicisti (Francesco Ruocco alle tastiere e vocal trainer delle voci, Erik Yanou al basso, Francesco Petolicchio alla chitarra e Mariano Pastorelli alla batteria) per uno spettacolo interamente live. Intanto cresce l’attesa anche per il prossimo “Christmas Tour”, pronto a trasportare il pubblico tra poco più di un mese nella magica atmosfera del Natale in stile americano.