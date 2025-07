Musica, a Chiusi grandi concerti gratuiti col Lars Rock Fest

Firenze, 1 lug. (askanews) – Presentato oggi presso il Consiglio Regionale Toscana-Media Center Sassoli il programma della dodicesima edizione del Lars Rock Fest, in programma dal 4 al 6 luglio 2025 a Chiusi, nella Valdichiana Senese.

Il festival, organizzato dal GEC – Gruppo Effetti Collaterali, torna nei Giardini Pubblici di Chiusi con tre giorni di musica alternativa e cultura a ingresso gratuito. In un anno in cui l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese è Capitale Toscana della Cultura, il Lars Rock Fest conferma il suo ruolo di evento culturale indipendente e laboratorio di rete territoriale, capace di coinvolgere nuove realtà e generare partecipazione.

Nato nel 2012, il festival si distingue per la sua proposta musicale di alto livello e per un forte spirito di comunità che anima ogni giornata a partire dal pomeriggio. La line-up 2025, curata dal direttore artistico Marek Lukasik, porta sul palco nove band internazionali e nazionali tra le più interessanti della scena alternativa contemporanea.

La prima serata si apre con gli inglesi Cucamaras, indie/post-punk di Nottingham, seguiti dai ritorni dal vivo degli Italia 90. A chiudere la serata i gallesi Mclusky, tra i protagonisti più attesi, con un nuovo album in uscita dopo 19 anni di silenzio discografico.

Sabato 5 luglio, nel contesto del progetto Suoni dal Labirinto, Joseph Arthur, cult songwriter americano, si esibirà nella città vecchia di Chiusi, accompagnato da una visita gratuita al celebre Labirinto di Porsenna. La serata vedrà sul palco la sperimentazione sonora di LOSTATOBRADO, il noise-rock degli australiani Party Dozen e gli headliner Black Country, New Road, tra le band più acclamate dalla critica internazionale.

La chiusura domenica 6 luglio è affidata ai londinesi The Heliocentrics, con il loro mix di funk, jazz e psych, e ai veterani americani Karate, che presenteranno il nuovo album dopo un lungo silenzio.

Oltre alla musica, il festival propone eventi collaterali dedicati al tema del corpo, in collaborazione con il collettivo Becoming X, mostre, laboratori per bambini e attività culturali. Open Book, il festival dell’editoria indipendente, il mercatino dell’artigianato, la fiera del disco e un’area ristoro con prodotti locali completano l’offerta.

Il Lars Rock Fest conferma anche il proprio impegno per la sostenibilità, aderendo al circuito Eco-Feste e garantendo l’eliminazione della plastica monouso e la distribuzione gratuita di acqua. Una navetta gratuita collega le principali aree della città con il luogo dei concerti per facilitare gli spostamenti.

Oltre 150 volontari contribuiscono ogni anno alla realizzazione dell’evento, che può contare sul sostegno del Comune di Chiusi, della Regione Toscana e di partner privati.

Appuntamento dal 4 al 6 luglio 2025 a Chiusi per vivere una nuova edizione del Lars Rock Fest, nel cuore della Capitale Toscana della Cultura.