Musica: A/M Raffaella e Andrea presentano il nuovo brano “Poster” alla Feltrinelli di piazza dei Martiri

La Feltrinelli di Napoli (Piazza dei Martiri) ospita, in prima nazionale, la presentazione del singolo “Poster” di A|M Raffaella e Andrea, duo molto conosciuto perché finalista al programma di Rai Uno “The Voice Generations”, lo scorso anno. Il brano, che anticipa l’uscita del nuovo disco, in collaborazione con Milano Music Play e distribuito da Virgin Group è in programmazione in tutte le radio italiane ed estere dal 2 dicembre 2024.

Insieme agli artisti, che si esibiranno dal vivo, interverranno:

Gianni Giannantonio, direttore della Feltrinelli di piazza dei Martiri, Gino Aveta, storico autore e produttore di programmi Rai ed Ettore Diliberto, produttore discografico di Milano Music Play. Modera il giornalista e critico musicale del Corriere del Mezzogiorno Carmine Aymone.

L’ 8 dicembre 2024, alle ore 20.00, nella Chiesa di San Gennaro in Via Bernini a Napoli, Raffaella & Andrea presentano il concerto “A|M tra lirica e pop”.