Musica, a Pompei concerto di solidarietà per il Monastero delle Trentatré

Concerto di solidarietà, questa sera a Pompei, in sostegno del Monastero delle Trentatrè di Napoli. L’Artemus Ensemble e Bosco de’ Medici Wine Resort si uniscono per una serata all’insegna della cultura, della musica e di solidarieta’. Alle ore 20, l’orchestra diretta dal Maestro Alfonso Todisco omaggerà il compianto Enrico Caruso – a cento anni dalla sua scomparsa – con le musiche di Rossini, Donizetti e Verdi. Si esibiranno quattro cantanti lirici d’eccezione: Concetta Pepere, Keta Nino, Franco Cerri e Michael Alfonsi. Il concerto si svolgera’ al fresco nel Bosco de’ Medici , a ingresso gratuito, in quanto inserito nella rassegna musicale estiva itinerante dell’Artemus Ensemble che ha recentemente ottenuto un grande successo con un concerto di musica sacra all’interno del Santuario di Pompei. Parte del ricavato sara’ devoluto al Monastero delle Trentatré di Napoli.