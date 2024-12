Musica: a Villa Pignatelli l violoncellista Giovanni Sollima in concerto con la Scarlatti Baroque Sinfonietta

Napoli. Il violoncellista Giovanni Sollima sarà in concerto con la Scarlatti Baroque Sinfonietta, mercoledì 4 dicembre (ore 20.30) alla Villa Pignatelli di Napoli per la “Settimana di Musica d’Insieme”. La manifestazione, ideata nel 1971 da Salvatore Accardo e Gianni Eminente, è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, ed è curata dall’Associazione Alessandro Scarlatti con il MIC Direzione Generale Musei, Palazzo Reale e Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes.

Nella splendida Veranda neoclassica di Villa Pignatelli sulla Riviera di Chiaia, Giovanni Sollima sarà impegnato in un programma musicale che lo vede dapprima solista in brani di Alessandro Scarlatti e Giovanni Battista Costanzi e poi, accompagnato dalla Scarlatti Baroque Sinfonietta – in scena Tommaso Rossi (flauto dolce), Rossella Croce e Marco Piantoni (violini), Vezio Jorio (viola), Manuela Albano (violoncello), Giorgio Sanvito (contrabbasso ), Patrizia Varone (clavicembalo) – nell’esecuzione dell’opera di sua composizione intitolata “Fecit Neap. 17..”.

“È la quarta volta in 5 anni che Giovanni Sollima è ospite della Settimana di Musica d’Insieme – sottolinea Tommaso Rossi direttore artistico dell’Associazione Scarlatti – e questo testimonia quanto il pubblico napoletano apprezzi la sua versatilità , la sua generosa estroversione e anche la voglia di sperimentare e sperimentarsi. Per la seconda volta suonerà con la Scarlatti Baroque Sinfonietta, il nostro gruppo in residence su strumenti originali, in un concerto nel quale ascolteremo anche la sua composizione “Fecit Neap. 17..”, un brano scritto qualche anno e dedicato ad Antonio Florio e ai suoi Turchini (oggi Cappella Neapolitana), ma che ormai è entrato stabilmente nel repertorio grazie al suo essere un’opera pienamente calata nella realtà sonora dell’oggi”.

La programmazione si chiude con il terzo e ultimo concerto (venerdì 6 dicembre, ore 20.30) vede in scena Antonello Cannavale (pianoforte), Gabriele Pieranunzi (violino), Francesco Fiore e Francesco Solombrino (viole), Danilo Squitieri (violoncello), Ermanno Calzolari (contrabbasso) nell’esecuzione del “Quintetto in mi bemolle minore op. 87” di Johann Nepomuk Hummel e del “Sestetto in re maggiore op. 110” di Felix Mendelssohn Bartholdy. I concerti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria per email (prenotazioniscarlatti@gmail.com). Info: www.associazionescarlatti.it – Whatsapp 3426351571