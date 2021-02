Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Ari Gold, il pionieristico musicista Lgbtq di New York che ha cantato i cori di Diana Ross e Cyndi Lauper, è morto all’età di 47 anni stroncato dalla luecemia contro la quale ha combattuto a lungo. La notizia della sua scomparsa è stata data a Variety dalla casa di produzione World of Wonder che organizza il reality show “RuPaul’s Drag Race” che ha lavorato a stretto contatto con Gold e in particolare con RuPaul.