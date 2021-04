Musica: addio a Costance Demby, la signora della New Age

New York, 3 apr. – (Adnkronos) – La musicista statunitense Constance Demby, considerata uno degli artisti più importanti della musica New Age, pioniera della musica ambient, è morta a Pasadena, in California, all’età di 81 anni, per complicazioni cardiache, come ha reso noto il “New York Times”. Era nata a Oakland, sempre in California, il 31 agosto 1939. Compositrice e multistrumentista, la musica eterea di Demby, in parte suonata su strumenti da lei stessa progettati, era molto ammirata dai seguaci della spiritualità New Age.