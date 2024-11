Musica: ai Concerti d’autunno le sorelle Tranzillo e Lorenzo Pascucci

Mercoledì 13 novembre alle ore 20,30 ai Concerti d’autunno, nuovo appuntamento della rassegna organizzata dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli nella chiesa in via Carlo Poerio. Il concerto (sempre ad ingresso gratuito) vedrà protagonisti le sorelle Federica Tranzillo (violino) classe 1977 e Martina Tranzillo (violoncello) classe 2002 e Lorenzo Pascucci (pianoforte).

Ancora giovani musicisti. In particolare Martina, allieva del grande cellista Ilie Ionescu che amava definirla “La formica atomica”, per la sua grande energia ed anche per il fatto che da piccola doveva portarsi dietro, quasi trascinare, un violoncello molto più grosso di lei, non essendo riuscita a reperire in Italia uno strumento adatto alla sua statura. Ai Concerti d’autunno suoneranno di Johannes Brahms Trio per piano, violino e violoncello n. 3 op. 101, di Franz Schubert Trio per pianoforte n. 2 in mi bemolle maggiore, op. 100, D. 929.

Federica Tranzillo Classe 1997 ha iniziato lo studio del violino all’età di quattro anni. Fondamentale per la sua crescita artistica è stato l’incontro con Felice Cusano. A 16 anni si è diplomata al Conservatorio Martucci di Salerno. Ha studiato inoltre con Salvatore Accardo per poi laurearsi a Salisburgo nella classe di Harald Herzl. E’ vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali con relative borse di studio, concerti premio e premi speciali. Insieme al pianista Lorenzo Pascucci ha formato il duo Tranzillo-Pascucci .

Martina Tranzillo Inizia a studiare violoncello all’età di 6 anni con Cinzia De Chiara per poi proseguire gli studi con Ilie Ionescu e diplomarsi al Conservatorio Martucci di Salerno. Ha studiato nella Scuola di Musica di Fiesole per poi passare all’Academy di Rolle in Svizzera. Attualmente studia a Imola sotto la guida di Enrico Bronzi. Ha debuttato come solista nel format televisivo “Prodigi” su RaiUno con Giuseppe Vessicchio come direttore d’Orchestra. Ha suonato nell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo con importanti direttori come Gabriele Ferro e Riccardo Muti.

Lorenzo Pascucci E’ pianista, kompetitor e direttore d’Orchestra napoletano. Ha intrapreso lo studio del pianoforte in giovane età studiando prima al Conservatorio di Benevento e poi in quello di Napoli. Ha perfezionato le sue abilità pianistiche con il Maestro Francesco Nicolosi dal 2015 al 2020. Suona stabilmente con Federica Tranzillo. Dal 2022 ha lavorato come Maestro di sala alla Danza ed all’Opera presso il Teatro di san Carlo e Dal 2023 presso il Teatro Massimo di Palermo dove ha ricoperto il ruolo di Maestro ndi sala e aiuto Maestro del Coro.