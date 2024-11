Musica al femminile, “Entre Cuerdas” con Eleonora Bianchini e Giulia Salsone

Ancora un incrocio di stili al Maggio della Musica. Dopo l’accostamento tra barocco, elettronica e jazz, venerdì 15 novembre alle ore 20 si incrociano sul palco di GALOP24, nel Galoppatoio della Reggia di Portici, la canzone moderna e la melodia d’autore brasiliana. Secondo appuntamento di Maggio in Jazz – Musica al femminile, “Entre Cuerdas” è il progetto nato dall’incontro tra Eleonora Bianchini e Giulia Salsone. Provenienti da differenti esperienze, sono entrate in contatto alcuni anni fa, a Roma. Alle spalle, tanta musica ed esperienze diverse, ma anche una comune passione per la musica jazz e sudamericana, a testimonianza di una versatilità artistica che è caratteristica speciale di entrambe.

Come attratte da una calamita, la chitarra e la voce si sono ritrovate subito. Ne è nata una nuova esperienza artistica nella quale immergersi, lasciando alla musica il compito di tracciare un racconto. Il repertorio, per lo più brasiliano-jazz, spazia da brani di Ivan Lins, Rosa Passos, Antonio Carlos Jobim fino alle composizioni originali, alternate a brani riconducibili al repertorio contemporaneo del mondo latino americano.

Eleonora Bianchini nasce a Perugia e inizia a studiare pianoforte all’età di nove anni. Nella medesima città frequenta il Conservatorio dal 1999 al 2003. Dopo aver partecipato a Umbria Jazz Clinics nel 2002, vince una borsa di studio per frequentare il prestigioso Berklee College of Music di Boston. Dal 2003 al 2011 vive tra Boston e New York e si fa strada nel campo della musica jazz latina, esibendosi in numerosi eventi internazionali e collaborando con Danilo Perez, Rosa Passos, Mark Walker. “Ho vissuto quasi nove anni all’estero, tra Stati Uniti e Sud America. Un’esperienza che mi ha cambiato la vita, una grande opportunità di crescita. All’inizio ero entusiasta di andarmene dall’Italia, trasferirmi a Boston, studiare in una delle scuole più belle del mondo. Per me questo ha rappresentato un vero e proprio sogno realizzato e tuttora penso che sia stata la cosa più preziosa che abbia fatto, ma le mie radici nelle cose essenziali quali il rapportarmi con gli altri, l’alimentazione e la qualità della vita, me le sono tenute strette come retaggio culturale” afferma in un’intervista.

Dopo una lunga serie di collaborazioni, attualmente continua a comporre nuova musica esibendosi regolarmente in rassegne, festival nazionali ed internazionali, ed è docente di Canto Jazz presso alcuni conservatori di musica in Italia.

Chitarrista, arrangiatrice e compositrice, Giulia Salsone si diploma in Chitarra presso il Conservatorio di Ferrara e in Musica Jazz presso il Conservatorio di Frosinone dove, nel 2008, consegue il diploma di secondo livello. Dal 2000 è alla guida di un progetto proprio, Giulia Salsone Quartet, con il quale ha registrato il cd “Parou Porque”. Contemporaneamente collabora con diversi artisti: Jorge Bonfa, chitarrista e compositore, Ernesto Romero, pianista e compositore argentino, Bruno Tommaso, Paolo Pietrangeli, Francesco Maselli, regista (per il quale scrive e interpreta le musiche del film “Il Compagno” prodotto da RAI 2). Attualmente è docente di Chitarra jazz presso il Conservatorio di Benevento.