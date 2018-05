Musica, al via ad ottobre lo “Sputnik Tour” di Carboni: il 23 tappa a Napoli

Partirà il 12 ottobre dal Vox Club di Nonantola (Modena) lo ‘Sputnik Tour’ di Luca Carboni, mentre per l’8 giugno è in programma l’uscita del suo nuovo album di inediti ‘Sputnik’ (Sony Music), preceduto quasi un mese fa dal singolo ‘Una grande festa’. Il nuovo progetto discografico arriva dopo il successo del precedente disco ‘Pop-Up’, con tutti i singoli ai vertici delle classifiche e dell’airplay radiofonico. Il tour, prodotto e organizzato da F&P Group, comprende per ora 14 date, con partenza e conclusione in Emilia-Romagna. Dopo Nonantola, Carboni sarà il 13 ottobre al Vidia di Cesena, il 16 Estragon-Bologna, 18 Gran Teatro Geox-Padova, 20 Teatro Concordia-Venaria Reale (Torino), 22 Obihall-Firenze, 23 Afterlife-Perugia, 25 Demodè-Modugno (Bari), 26 Casa della musica-Napoli, 28 Atlantico Live-Roma, 29 Fabrique-Milano, 31 Teatro Politeama-Genova, 3 novembre Gran teatro Morato-Brescia, 4 Campus Industry-Parma.