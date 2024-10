Musica: al via Ghali-Live 2024, ritorno ad Assago a 6 anni dal debutto. A novembre a Napoli

Ai nastri di partenza Ghali-Live 2024: l’artista milanese darà un primo grande assaggio del nuovo show, in arrivo nei principali palasport italiani e prodotto da Vivo Concerti, con la data zero del 26 ottobre a Vigevano (Pv), al PalaElachem. Subito a seguire, a sei anni esatti di distanza dal suo primo indimenticabile Forum di Assago, Ghali tornerà a calcare il palco dell’Unipol Forum di Milano il 28 e il 29 ottobre, date andate subito sold out, per poi chiudere il tour con la terza data milanese del 15 novembre. Dopo aver riempito il Forum nel 2018, Ghali ha in serbo per il suo pubblico milanese uno show che sta curando in ogni dettaglio, con tante sorprese e la presenza sul palco dell’inseparabile Rich Ciolino, promettendo di regalare momenti indimenticabili tra energia, emozione e colpi di scena, per un incredibile ritorno a quella che è a tutti gli effetti ‘casa sua’. «Torno ad Assago dopo sei anni esatti, nella stessa data del mio primo Forum, sono gasato – dice Ghali -. Al di là del valore simbolico, non vedo l’ora di tornare dal vivo perché il palco è il mio luogo preferito, dove mi sento più sereno. Stiamo finendo di sistemare lo spettacolo con gli ultimi ritocchi alla scaletta: il live richiede una grande preparazione e sto dando il massimo per arrivarci al meglio. La parte più bella e gratificante è lavorare per anni alla tua musica e poi vivere il momento in cui la canti insieme ai tuoi fan». L’artista vanta 58 dischi di platino e 18 dischi d’oro nel palmarès: tra i più iconici della sua generazione, Ghali porterà sul palco dell’Unipol Forum il suo immaginario poetico e il suo inconfondibile mix di influenze musicali, pronto a sparigliare ancora una volta i generi con un’esplosiva setlist dove confluiranno le hit che hanno dominato le classifiche italiane, passando per la trap più viscerale del suo repertorio. In scaletta non mancherà il nuovo singolo ‘Niente Panico’, fuori dall’11 ottobre per Warner Music Italy accompagnato dal videoclip diretto da due eccellenze italiane nel mondo come i fratelli D’Innocenzo. Un dialogo intimo e profondo che Ghali rivolge non solo a se stesso ma a tutta la sua generazione, un brano per ricordare di non avere timore, trasmettendo un messaggio di forza e resilienza. ‘Niente Panico’ diventa un promemoria personale e collettivo, un invito a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, anche di fronte alle sfide più difficili. Ghali-Live 2024 toccherà nel mese di novembre anche Firenze, Roma (sold out), Bologna e Napoli.