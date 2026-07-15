Musica, al via “SalernoSounds” 2026: l’arte incontra la sostenibilità

Prende forma in questi giorni in Piazza della Libertà il palco di SalernoSounds 2026 dove sono attesi Frah Quintale, martedì 21 luglio, Tommaso Paradiso, mercoledì 23 luglio, Sfera Ebbasta, sabato 25 luglio. Per rendere il festival un’esperienza più responsabile e green, saranno partner della seconda edizione con Salerno Pulita, società in house del Comune di Salerno che gestisce la raccolta differenziata, i Consorzi Nazionali del Sistema Conai Cial, Comieco, Corepla e Ricrea che da oltre 25 anni lavorano in tutta Italia per la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo degli imballaggi e contenitori in alluminio, carta e cartone, plastica e acciaio.

I Consorzi saranno presenti con uno scenico e attraente spazio dedicato al riciclo e alle buone regole per una corretta raccolta differenziata, in particolare della raccolta multimateriale che a Salerno prevede che, ad esempio, lattine per bevande, scatolette e vaschette in alluminio, bottiglie e flaconi di plastica, scatolame in acciaio e bombolette spray, ed anche i cartoni per bevande, vengano raccolti tutti insieme per poi essere separati in impianti specializzati e avviati al riciclo.

Attraverso un gioco che coinvolgerà il pubblico presente, i Consorzi racconteranno e faranno scoprire al pubblico come piccoli gesti quotidiani diventino comportamenti sostenibili. Grazie all’iniziativa di sensibilizzazione dei Consorzi e all’attività operativa sul posto di Salerno Pulita, l’esperienza live trasmetterà anche i valori del riciclo, coinvolgendo gli spettatori in pratiche responsabili per rafforzare la consapevolezza ambientale: perché anche sottopalco si può e si deve fare la propria parte per dare il via all’economia circolare. SalernoSounds è ideato e organizzato da Anni 60 produzioni, realizzato con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec – Società Campana Beni Culturali, e con il supporto del Comune di Salerno.