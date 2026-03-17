Musica, all’arena Flegrea il 7 luglio doppio concerto con Goran Bregović e Eugenio Bennato

All’Arena Flegrea di Napoli, un doppio concerto con Goran Bregović ed Eugenio Bennato. Martedì 7 luglio alla nona edizione del Noisy Naples Fest va in scena un double bill che vedrà protagonisti il musicista e compositore originario di Sarajevo e il cantautore e polistrumentista partenopeo, per una serata che si annuncia imperdibile.

L’evento si articolerà in due distinti momenti musicali. Ad aprire la serata sarà Eugenio Bennato, che condurrà il pubblico in un coinvolgente viaggio tra le sonorità del suo nuovo tour Briganti del Presente, ultimo progetto dell’artista partenopeo in cui tradizione e nuove suggestioni della musica mediterranea si intrecciano dando vita a un racconto musicale intenso e attuale. A seguire, il celebre compositore Goran Bregović, con la sua Wedding & Funeral Orchestra, presenterà il nuovo tour God Is Not Your Babysitter. Uno spettacolo di grande energia e suggestione che unisce tradizione balcanica, orchestrazioni travolgenti con un forte impatto scenico.

I biglietti per assistere all’esclusivo concerto di Eugenio Bennato e Goran Bregovic saranno disponibili su Etes e nei punti vendita autorizzati da venerdì 20 marzo alle ore 12.

Accompagnato dalla sua euforica Wedding & Funeral Orchestra, il Maestro Goran Bregović torna a esibirsi a Napoli con il suo ensemble esplosivo, capace di grandi virtuosismi, composto da trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare. Bregović porterà sul palco dell’Arena Flegrea il suo “turbo folk”, per uno spettacolo in cui ripropone i suoi storici successi con brani tratti dai suoi album più recenti e del nuovo lavoro, “God Is Not Your Babysitter”. Dal vivo presenta un concerto che fonde armoniosamente diverse tradizioni musicali: le vocalità bulgare, il folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno. Un melting pot di stili e generi che rende lo spettacolo completo, energico e divertente.

Maestro della musica popolare italiana, Eugenio Bennato con la sua Taranta Power ha dato nuova linfa ed aperto mercati internazionali alle grandi tradizioni musicali dei nostri sud. Giunto a quasi cinquant’anni di carriera, continua ad essere un riferimento per la modernità dei suoni e l’attualità dei testi, incentrati sugli argomenti più “caldi” della nostra contemporaneità: migrazioni, rispetto delle diversità, solidarietà, pericoli della globalizzazione e del capitalismo estremo. Dalle sponde sud del mediterraneo, dal pensiero meridiano, dagli incontri con le storie e le culture diverse, Eugenio Bennato ha scritto la sua storia personale di ritmi e parole, sempre coerente a se stesso e alle sue idee.