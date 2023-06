Musica, all’asta il manoscritto di Bohemian Rhapsody: Freddie Mercury l’aveva chiamata in un altro modo

Bohemian Rhapsody aveva inizialmente un altro titolo. Secondo un nuovo documento, per il singolo dei Queen, pubblicato nel 1975 come primo estratto dal quarto album in studio ‘A Night at the Opera’, Freddie Mercury aveva pensato a ‘Mongolian Rhapsody’. La copia di quel documento fa parte di un’asta che si terrà da Sotheby’s Londra il prossimo settembre e intitolata ‘Freddie Mercury: A World of His Own’. Una bozza del brano mostra il titolo ‘Mongolian Rhapsody’ scritto con inchiostro nero e blu, tuttavia la parola ‘Mongolian’ è depennata e sostituita con “Bohemian’. Anche la strofa ‘Mama, just killed a man’ presenta un’alternativa, ‘Mama, there’s a war began’, inoltre, alcune parole trovate nel manoscritto, tra cui ‘matador’ e ‘belladonna’, non sono mai finite nella versione finale. Il manoscritto di ‘Bohemian Rhapsody’ autografato da Mercury è stimato fino a 1,5 milioni di dollari, mentre alcune bozze di ‘Don’t Stop Me Now’ potrebbero arrivare a 225 mila dollari.