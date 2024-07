Musica, anche Will Smith con Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico

Si allunga la lista di superstar che parteciperanno al grande appuntamento “Andrea Bocelli 30: The Celebration”: Will Smith, premio Oscar e vincitore di 4 Grammy Award, si aggiunge alla straordinaria line-up dei tre live del 15, 17 e 19 luglio, nati per celebrare i 30 anni di carriera del tenore. Oltre a Will Smith, star da tutto il mondo arriveranno in Toscana, nella città natale del tenore, per esibirsi il 15, 17 e 19 luglio nello spettacolare anfiteatro naturale tra le colline pisane: il Teatro del Silenzio a Lajatico. Tra i protagonisti del grande evento ci saranno: Ed Sheeran, Brian May, Johnny Depp, Russell Crowe, Placido Domingo, Jose Carreras, Lang Lang, Jon Batiste, Zucchero, Eros Ramazzotti, Elisa, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Shania Twain, David Foster, Matteo Bocelli, Nadine Sierra, Sofia Carson, Virginia Bocelli e molti altri. E, in attesa dei tre concerti-evento Andrea Bocelli ha annunciato oggi anche la pubblicazione del nuovo album “Duets” (Decca Records/Sugar Music), in uscita il prossimo 25 ottobre e già in pre-order. L’album riunirà molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la carriera dell’artista; al suo interno, duetti con Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia e Luciano Pavarotti, insieme a nuovi duetti registrati appositamente per questo album con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli e Hans Zimmer.

“Duets” sarà disponibile in un formato esclusivo 2CD con card autografata (in esclusiva sul digital store Universal), in formato 2CD standard ed LP ‘Highlights’, e in una speciale versione “Duets (Deluxe)” contenente 2CD + Book (in lingua inglese) con un racconto fatto da immagini e citazioni dell’artista. ”Duets” viene lanciato insieme alla release del nuovo singolo del tenore ”Da Stanotte in Poi (From This Moment On)”, cantato con la cinque volte vincitrice Grammy Shania Twain, l’artista country pop femminile più venduta di tutti i tempi. Il brano è prodotto da Rick Nowels. Shania Twain ha sempre amato l’idea di eseguire la canzone come un duetto classico e ora, 27 anni dopo la sua uscita, ha trovato il partner perfetto per la sua reinterpretazione. I tre giorni al Teatro del Silenzio a Lajatico saranno filmati per essere distribuite nei cinema di tutto il mondo questo autunno con un docufilm intitolato “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, diretto dal candidato ai Grammy e vincitore dell’Emmy Award Sam Wrench (che ha recentemente diretto Taylor Swift nel docufilm “The Eras Tour”). Il film è prodotto da Mercury Studios, Maverick, Almud, Impact Productions e CitySound & Events e distribuito nelle sale da Fathom.

Quest’anno uscirà nei cinema anche un nuovo documentario sul tenore, intitolato “Andrea Bocelli: Why I Believe”, che racconta la storia di Bocelli dagli inizi nei pianobar fino ad oggi, cantante di fama internazionale che registra spettacoli da tutto esaurito in tutto il mondo. Quest’inverno, invece, l’artista sarà impegnato nel suo annuale tour natalizio in Nord America. La nuova tournée conta di dieci date nelle principali città tra cui San Diego, Phoenix, Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Boston e Miami, oltre a un ritorno nell’iconico Madison Square Garden di New York per due live. Il tour inizierà a San Diego il 4 novembre e si concluderà a Miami, in Florida, il 22 dicembre (per maggiori informazioni e ulteriori date del tour internazionale, visitare Andrea Bocelli.com/tickets). Le celebrazioni del 30ennale di carriera di Andrea Bocelli sono iniziate nel marzo scorso sul palco degli Oscar, quando con suo figlio Matteo Bocelli, ha entusiasmato il pubblico di Hollywood con un’esibizione a sorpresa della sua celebre “Time To Say Goodbye”, prodotta e arrangiata appositamente per loro dal compositore due volte premio Oscar Hans Zimmer. Questa canzone iconica, originariamente pubblicata come ”Con te partirò” e successivamente in duetto con Sarah Brightman, ha lanciato Bocelli verso la celebrità internazionale quasi tre decenni fa, e da allora ha raccolto centinaia di milioni di stream.