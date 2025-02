Musica: Andy Timmons in concerto a Bagnoli, il virtuoso della chitarra al Nevermind

Il 27 febbraio il Nevermind di Bagnoli ospiterà uno degli eventi più attesi per gli appassionati di chitarra e rock: Andy Timmons, autentico virtuoso delle sei corde, farà tappa con il suo tour italiano per presentare dal vivo il suo ultimo album solista, Electric Truth.

Chitarrista eclettico e raffinato, Timmons è noto per la sua capacità di spaziare tra rock, blues e jazz, mantenendo sempre una forte identità stilistica. La sua carriera lo ha visto brillare sia come leader della Andy Timmons Band, sia come session man e collaboratore di alcune delle più grandi star della musica. Da Danger Danger ai progetti solisti, il chitarrista statunitense ha lavorato con artisti del calibro di Olivia Newton-John—di cui è stato direttore musicale e chitarrista per anni—Paula Abdul, Kip Winger e molti altri.

Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con vere leggende della chitarra, da Steve Vai e Joe Satriani (ospite fisso dei loro tour G3 a Dallas) a Eric Johnson, Steve Morse, Mike Stern, Ace Frehley, Ted Nugent e Pierre Bensusan. Un curriculum che lo posiziona tra i più grandi chitarristi della scena mondiale.

Oltre ai brani del nuovo album, la scaletta del concerto includerà alcuni dei suoi pezzi più amati, in un mix esplosivo di tecnica e sentimento che caratterizza ogni sua esibizione dal vivo. Il suo tocco inconfondibile, capace di passare da assoli infuocati a melodie emozionanti, renderà questa serata un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica.

Ad aprire il concerto sarà un altro grande talento della chitarra: Andrea Palazzo, che si esibirà suonando brani di Joe Satriani, accompagnato da Mario Urciuoli al basso, Davide Ferrante alla batteria e Johnny Dema alla chitarra ritmica. Un set che promette scintille e che farà da perfetto preludio alla performance di Timmons.

Per info e prenotazioni: 3391390411.