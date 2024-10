Musica: Angelina Mango e il suo primo tour nei club. A Napoli il 14 e 15 ottobre

«Sono impanicatissima ma anche felice. Non vedevo l’ora. Un anno fa ero in tour ed ero una bimba. Adesso sono ancora una bimba, non è assolutamente cambiato niente”. Angelina Mango ha salutato così le 4mila persone accorse ieri sera all’Atlantico di Roma, prima data sold out del suo tour nei club italiani. Ad applaudirla anche Leo Gassman e gli amici di ‘Amici’: il cantante, Cricca e il ballerino, Ramon. Un’ora e mezza di energia pura per celebrare un anno di successi: da Sanremo dove ha trionfato con il brano ‘La noia’ al palco dell’Eurovision Song Contest. E poi dischi di platino e disco d’oro per il suo primo album di inediti ‘poké melodrama’. «In questo momento sento che c’è dentro tutta la vita», ha detto commossa, sentendo il pubblico cantare con lei. Il tour nei club italiani, che ha registrato il tutto esaurito, continua questa sera sempre a Roma all’Atlantico live, per poi proseguire a Napoli con due appuntamenti live presso la Casa della musica (14 e 15 ottobre), a Molfetta all’Eremo Club (BA, 16 ottobre), a Nonantola al Vox Club (MO, 19 ottobre), a Firenzeal Tuscany Hall (21 ottobre), a Padova al Gran Teatro Geox (22 ottobre), a Venaria Reale al Teatro Concordia (TO, 24 ottobre). ottobre) e infine a Milano per chiudere con i due concerti al Fabrique (26 e 27 ottobre). In arrivo anche il primo tour europeo, già con molti sold out: Parigi (Les Etoiles, 8-9 novembre), Monaco (Hansa 39, 30 ottobre), Colonia (Essigfabrik, 1 novembre), Londra (O2 Academy Islington, 3 novembre ) e, a grande richiesta, Francoforte (Zoom, 6 novembre). Completano il tour Bruxelles (La Madeleine, 4 novembre), Barcellona (Razzmatazz, 11 novembre) e Madrid (Sala Chango, 13 novembre).