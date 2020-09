Musica, Anna Capasso e il canto di liberazione dai rapporti tossici

Anna Capasso, cantante e attrice, ha fatto centro questa estate con gli ascolti del suo ultimo Il brano “Bye Bye”, scritto dalla stessa artista in collaborazione con Massimo D’Ambra e Vincenzo Sperlongano, e prodotto da Massimo D’Ambra . Non è una cosa comune affrontare in un brano così frizzante e ritmato , il tema delle relazioni tossiche, in cui uno dei partner è succube dell’atteggiamento narcisistico dell’altro, che non si accorge che col tempo anche i migliori rapporti così si distruggono. Anna ha invitato con la musica i suoi fan a slegarsi da tali situazioni e ad allontanare le persone negative dalla loro vita, anche perché con i rapporti tossici si entra in un tunnel di dispiaceri dai quali non sempre si esce interi: “Ho cercato un testo e delle sonorità universali, in modo da poter raggiungere più persone possibili. Penso che in tantissimi possano immedesimarsi in “Bye Bye”, per questo motivo ci tengo a far comprendere che in qualsiasi rapporto sentimentale deve esserci il rispetto reciproco. Ho deciso di utilizzare toni spensierati e ritmi estivi per trasmettere energia positiva”. Una grande sensibilità di artista sancisce la sinergica necessità, di trasformare una delusione in energia positiva; la vita del resto è troppo un bene prezioso per sciuparlo con chi non merita.

Anna Capasso con la sua sensibilità è apprezzata su scala nazionale e crescono i numeri legati al suo ultimo brano, anche se già con il precedente “Come pioggia” si era fatta apprezzare per la capacità di esprimere in una musica gradevole e moderna l’esperienza critica di un proprio trascorso, con un video che mostra la bellezza del mare attraverso il volo di un drone. In “Bye Bye” invece il video è girato sulla strada di Positano, luogo di sogno e prima metà turistica, in un clip che mostra che l’amore non si deve trasformare in qualcosa di deprimente, e le bellezze della costiera senza dubbio aiutano l’asserto. Venerdì 25 Settembre e Domenica 27 Settembre alle ore 10 e alle 17 , Anna è ospita a Radio Rai Live ( www.rairadiolive.it ) per mostrare ancora la sua voce possente e la sua sensibilità da grande autrice e cantante.