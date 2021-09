Musica: Antitrust apre istruttoria su ‘Mille’ di Fedez**

Roma, 4 set. (Adnkronos) – L’Antitrust ha aperto una pratica, la n. DS2926, avviando le dovute attività istruttorie sul videoclip della canzone ‘Mille’, denunciato per pubblicità occulta alla Coca-Cola. Lo annuncia il Codacons. “Al centro della vicenda non c’è il testo del brano musicale che, pur rimandando più volte alla nota bevanda, rientra nella libertà di espressione artistica e non è mai stato contestato, ma il videoclip della canzone che – spiega il Codacons – non avrebbe rispettato le disposizioni dell’Antitrust secondo cui gli spettatori devono essere adeguatamente informati anche nei video musicali circa l’inserimento di marchi a scopo commerciale”.