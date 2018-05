Musica, apertura con i big Avitabile, Senese e Luchè per il Noisy Naples Fest 2018

di Maridì Vicedomini

Un’opening in grande stile per il Noisy Naples Fest 2018, in cartellone dal mese da giugno all’Etes Arena Flegrea di Napoli con una grande festa aperta al pubblico all’insegna della musica e del convivio che si svolgerà lunedì 11 giugno alle 20,30. A dare il benvenuto e ad intrattenere i migliaia di ospiti che affolleranno gli ampi spazi dell’Etes Arena Flegrea, Enzo Avitabile & Bottari, James Senese Napoli Centrale, Luchè che si alterneranno sul palcoscenico, regalando ai tanti fans tre coinvolgenti performance musicali. Il progetto parte da un’idea del neo Direttore Generale dell’Arena Claudio De Magistris che ha così riferito: “Abbiamo individuato tre simboli della nostra tradizione musicale partenopea quali Enzo Avitabile & Bottari, James Senes Napoli Centrale, Luchè quali protagonisti dell’evento inaugurale della nuova stagione del Noisy Naples Fest al fine di affermare il ruolo che l’Arena Flegrea, ricopre nell’ambito del panorama musicale nazionale, quale quello di costituire uno spazio prestigioso considerato il punto di riferimento della musica e dello spettacolo di tutto il Sud Italia. Nella fattispecie, abbiamo voluto porre l’accento su tre generi musicali differenti coniugandoli tra loro in una perfetta sinergia : c’è la tradizione popolare accanto all’hip hop, c’è il ritmo e la parola, c’è il soul, il funk, il jazz, il rap, il sound più attuale, la world music”.

Molto soddisfatto di questa iniziativa è apparso Mario Floro Flores che per questa nuova edizione del Festival propone un calendario straordinario di eventi musicali: si comincia il 12 giugno con il concerto di Bonobo, Noel Gallagher’High Flying Birds si esibirà il 21 giugno, mentre il 29 giugno sarà la volta di Coez ed il 30 giugno quella di Paul Kalkbrenner mentre Benji & Fede saranno i guest dell’Arena Flegrea il 7 luglio per passare poi la staffetta a Kasabian il 15 luglio ed arrivare all’evento clou con il mito Sting, stella del firmamento musicale mondiale che calcherà le scene del Noisy Naples Fest 2018 il prossimo 30 luglio.