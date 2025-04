Musica, “Aria”: il nuovo, viscerale grido punk di Simone Panetti tra vita al limite e speranza

Simone Pantti – uno dei creator e streamer più creativi – torna con un nuovo e sorprendente progetto musicale: da venerdì 11 aprile sarà disponibile il nuovo singolo “Aria” (Thamsanqa/The Orchard), prodotto da Lenny Delicious e Auroro Borealo.

“ARIA” è un brano punk hardcore viscerale e senza filtri, che racconta la vita al limite e il bisogno disperato di ossigeno, di qualcuno o qualcosa che ti faccia sentire ancora vivo. Sirene, marciapiedi, sangue e corpi lasciati andare: “ARIA” è una corsa senza casco, un abbraccio sudato, un’esplosione emotiva che non cerca spiegazioni ma ti esplode in faccia.

Una dichiarazione di sopravvivenza in musica, per chi si sente perso ma vuole tornare a respirare. Anche solo per un attimo.

Il brano arriva a poche settimane dal debutto live assoluto di Panetti che sarà in tour, prodotto da Vivo Concerti, in 4 città italiane: Bologna (domenica 4 maggio 2025 @ Locomotiv Club), Roma (lunedì 5 maggio 2025 @ Largo Venue), Torino (mercoledì 7 maggio 2025 @ Hiroshima Mon Amour) e Segrate (MI) (venerdì 23 maggio 2025 @ Mi Ami 2025).

I biglietti disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Simone Panetti, nato a Roma il 5 dicembre 1995, è un creator, streamer e artista che si è affermato come una delle figure più creative, eccentriche e controverse del panorama digitale italiano. Inizia la sua carriera nel 2019, creando contenuti su Instagram e avviando lo streaming su Twitch, dove riesce rapidamente a costruire una fan base solida e fedele. Nel 2020, uno dei suoi format prende vita come progetto musicale, il Twitchtape, in cui Simone scrive tre tracce che raggiungono i primi tre posti nella classifica mondiale di SoundCloud in meno di 12 ore. Questo successo lo porta a firmare con l’etichetta Thamsanqa e a lanciare il suo primo album “Profondo Rosa”, trascinato dal singolo “Su di te”, che ad oggi ha raggiunto oltre 17 milioni di ascolti su Spotify. Nel 2023, pubblica il suo secondo album “Titolo provvisorio”, un lavoro che segna una nuova fase nella sua carriera musicale.Grazie al suo mix unico di creatività, versatilità e capacità di sperimentare, Simone Panetti si sta affermando tra gli artisti più innovativi nel panorama musicale digitale.