Musica, arriva “A me mi piace” di Alfa feat. Manu Chao

Roma, 29 apr. (askanews) – Venerdì 9 maggio esce in radio e su tutte le piattaforme digitali “A me mi piace” feat. Manu Chao, il nuovo singolo inedito di Alfa, che anticipa la pubblicazione della versione deluxe di “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, album già certificato disco di platino e uscito lo scorso anno per Artist First.

Nella nuova edizione sono presenti cinque canzoni inedite, tra le quali “A me mi piace”, il brano nato dalla collaborazione con Manu Chao. Un dialogo musicale tra due artisti di generazioni e percorsi diversi, che unisce lo stile di Manu Chao con la scrittura fresca e personale di Alfa. Ispirato al ritmo e allo spirito di “Me Gustas Tu” – brano che ha segnato un’epoca – “A me mi piace” non è una rilettura, ma una nuova composizione che ne raccoglie l’eredità emotiva per trasformarla in qualcosa di originale. Un gioco di parole, suoni e identità in cui le voci di Alfa e Manu Chao si intrecciano in una nuova esperienza musicale.

“Sono un grande fan di Manu Chao” ha raccontato Alfa, “mio padre mi parlava spesso di un suo concerto a Genova durante il G8, ed è da allora che è considerato una leggenda in città. Collaborare con lui è surreale, è il featuring più grande della mia carriera. Abbiamo rielaborato Me Gustas Tu in una versione molto artistica: non si tratta di un remix, ma di una canzone completamente nuova, con sonorità gitane, trombe, chitarre e un’anima gipsy. Il video è stato girato a Genova, tra il centro storico e lo stadio, per celebrare la città e creare un caos positivo, proprio come piace a noi”.

Il 30 maggio arriverà anche “non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato deluxe”, l’edizione ampliata del disco che ha segnato un punto di svolta nella carriera di Alfa, disponibile in cd e vinile colorato.

Prenderà inotre il via l’instore tour con cui Alfa incontrerà i fan in giro per l’Italia. Queste le date: 31 maggio Marghera (Ve) Cc Nave De Vero, Mondadori Bookstore, 1 giugno Roma Cc La Romanina, Mondadori Bookstore, 2 giugno Milano Piazza Duomo, Mondadori Bookstore, 3 giugno San Giovanni La Punta (CT) Cc Le Zagare, Mondadori Bookstore, 4 giugno Taranto Cc Porte Dello Ionio, Mondadori Bookstore e 5 giugno Genova Via Xx Settembre, 27R, Mondadori Bookstore.

A giugno Alfa partirà con il nuovo tour estivo al quale farà seguito un tour europeo e, successivamente, tornerà nei palazzetti. “Alfa Summer Tour – Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato” partirà il 21 giugno dall’Area Eventi Nuovo Romagnoli, Campobasso (CB) per chiudere il 30 agosto all’Arena Della Regina, Cattolica (RN). Dopo le tappe italiane Alfa si sposterà in Europa per una serie di concerti che lo vedranno protagonista in diverse città. Tra le tappe europee annunciate ci sono Barcellona, Parigi, Bruxelles, Londra, Amsterdam e Colonia.

Inoltre, a fine 2025 Alfa proseguirà il suo tour nei palazzetti partito un anno fa dall’Unipol Forum di Milano sold out.