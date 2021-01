Musica, artisti napoletani testimonial delle bellezze della città: da domani il progetto web

Sono oltre cento i musicisti che, grazie all’iniziativa di Arealive sostenuta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, non si sono lasciati fermare dalla pandemia dando vita ad un progetto musicale eterogeno, si va dalla trap al rock passando per jazz, musica classica e popolare, in grado di coinvolgere gli spettatori anche se a debita distanza. Con “Napoli suona ancora”, spiegano da Arealive, si e’ dato ai partecipanti, tra artisti e addetti ai lavori, un’adeguata opportunita’ economica. Palcoscenico dell’iniziativa il PAN Palazzo delle Arti Napoli dove si sono svolte sei giornate di riprese e registrazioni, senza spettatori e nel totale rispetto della attuale normativa anti-Covid, durante le quali un team di professionisti ha realizzato contenuti audiovisivi destinati alla fruizione col pubblico: dallo scorso 30 dicembre e’ in corso la pubblicazione dei reportage di queste giornate, inclusi interviste ed estratti delle performance. Con lo stesso criterio si terranno, ma in data da definire, quattro esibizioni di dj dalla terrazza del Maschio Angioino. Inoltre, alcuni di questi musicisti saranno chiamati a fare da testimonial ad altrettanti luoghi di interesse storico e turistico: Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo dello Spagnolo, il Teatro Mercadante, Chiostro di San Domenico, la Chiesa di San Severo al Pendino, Cappella di San Gennaro, Chiesa della Sanita’, piazza del Plebiscito, il Museo Filangieri e piazzale San Martino, dove saranno realizzate cartoline multimediali volte a promuovere il patrimonio artistico-culturale della citta’. A testimoniare in musica la bellezza di Napoli ci saranno, tra gli altri, Francesco Di Bella, Marco Zurzolo, Dario Sansone, Maldestro, Roberto Colella, Ebbanesis, Fiorenza Calogero, Flo, Maurizio Capone, Fede ‘n’ Marlen e Gianni Lamagna. Tutti i contenuti saranno pubblicati a partire dal 10 gennaio e messi a disposizione del pubblico attraverso i canali social ufficiali di Arealive, Comune di Napoli, Radio CRC Targato Italia, anche media partner, e quelli degli artisti coinvolti.