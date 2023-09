Musica, asta da record a Londra per la collezione di Freddie Mercury

Asta da record da Sotheby’s a Londra per la collezione di Freddie Mercury, il cantante dei Queen scomparso a novembre del 1991. La serie di vendite all’incanto dei circa 1500 oggetti appartenuti al musicista ha fruttato un totale di 12,2 milioni di sterline, con il pianoforte Yamaha dove Mercury ha composto la celeberrima ‘Bohemian Rapsody’, battuto per 1,7 milioni di sterline. Gli oggetti della corposa collezione del frontman dei Queen, custoditi nella sua villa-museo di Garden Lodge a Kensington, sono stati messi in vendita da Mary Austin, ex fidanzata poi amica del cuore del cantante e custode della sua eredità, ed esposti in una mostra che ha preceduto le aste. Oltre al pianoforte sono stati venduti molti altri oggetti della star, tra i quali un braccialetto d’argento a forma di serpente, indossato nel video ‘Bohemian Rhapsody’ del 1975, venduto a 698.500 sterline, quasi 100 volte la sua stima. E ancora, la porta della sua casa a Garden Lodge, ricoperta di graffiti lasciati dai fan, costata 412.750 sterline, molto al di sopra della stima di 15.000-25.000 sterline. Il testo originale di ‘Bohemian Rhapsody’ (con il titolo provvisorio di ‘Mongolian Rhapsody) battuto a 1,1 milioni di sterline, assieme ad altri testi manoscritti di sue canzoni famose come ‘Somebody To Love’ (241.300 sterline), ‘Killer Queen’ (279.400) e ‘We Are the Champions’ (317.500 sterlie). Per la corona e il mantello disegnati per il Magic Tour del 1986 sono state incassate 635.000 sterline mentre un anello Cartier con onice e diamanti, regalo di Sir Elton John, 273.000 sterline che andranno alla Elton John Aids Foundation. Perfino il pettine che Mercury usava per i suoi baffi sarà messo in vendita, oltre alla sua grande collezione d’arte, con dipinti di Salvador Dalì e Pablo Picasso che adornavano la sua casa.