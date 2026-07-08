Musica: attesi in 10mila a Caserta per i Duran Duran, band simbolo degli anni ’80

Grande attesa a Caserta per il concerto dei Duran Duran, giovedì 9 luglio, in piazza Carlo di Borbone. Davanti alla Reggia la leggendaria band britannica terrà l’unico live al centro sud del mini tour italiano, inaugurato con la tappa all’Arena di Verona. Sarà l’evento clou dell’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere, festival diretto e organizzato da Massimo Vecchione.

Reduci dal trionfale concerto di Hyde Park a Londra, i Duran Duran sono sbarcati nel nostro paese, dove sono amatissimi, per tre live esclusivi. Oltre 10mila i biglietti venduti per il concerto di Caserta, dove ritornano a 38 anni dall’esibizione del 1988 al Palamaggiò, per il Big Live Thing Tour. Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi, la band ha ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo.

Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni, il gruppo, composto dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria), continua a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale, incarnando innovazione, eleganza e straordinaria potenza live. Il loro repertorio ha segnato intere generazioni. Brani come Hungry Like the Wolf, Ordinary World, The Reflex e Come Undone sono diventati autentici inni globali, capaci di attraversare epoche e stili mantenendo intatta la loro forza. Il concerto casertano – prodotto da D’Alessandro e Galli in collaborazione con Ventidieci e LWR – rappresenta uno dei più importanti eventi musicale di questa estate in Campania e nel sud Italia. Una serata in cui la presenza scenica della band e l’intensità della loro performance musicale si fonde con l’atmosfera magica di un luogo simbolo del patrimonio culturale italiano come la Reggia di Caserta. Una cornice affascinante per uno spettacolo pensato per celebrare una carriera senza tempo. Un’occasione speciale per assistere dal vivo a uno dei gruppi più amati di sempre in contesti di assoluto prestigio.