Musica: Ben Harper & The Innocent Criminals annunciano una tappa del tour a Pompei

Il cantautore statunitense Ben Harper e la sua band, The Innocent Criminals, torneranno in Italia la prossima estate per una serie di concerti che faranno la gioia dei fan. Tra le tappe più attese c’è sicuramente quella di Pompei, dove Harper si esibirà all’Anfiteatro degli Scavi il 15 luglio. Il tour italiano di Ben Harper toccherà diverse città, da nord a sud, offrendo così a un pubblico vasto e variegato l’opportunità di assistere a un live indimenticabile. Oltre a Pompei, Harper si esibirà a Milano, Bologna, Fermo, Forte dei Marmi e Tarvisio. Ben Harper è uno degli artisti più apprezzati della sua generazione, noto per la sua versatilità e il suo impegno sociale. La sua musica spazia dal blues al rock, passando per il reggae, il soul e il folk. Con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards, Harper ha conquistato un pubblico internazionale. I biglietti per i concerti saranno disponibili a partire dal 10 dicembre su Ticketone e altri circuiti.

Sono ben tre i Grammy vincti d a Harper e che comprendono Best Traditional Soul Gospel Album, Best Pop Instrumental Performance e Best Blues Album, mentre è stato nominato otto volte nelle categorie Best Gospel Performance, Best Pop Instrumental Performance, Best Music Film, Best Traditional Blues Album e più di recente, nel 2023, come Best Contemporary Blues Album. Per non parlare delle vittorie per l’NAACP Image Award come Outstanding Gospel Artist e la Blues Foundation Song of the Year.

Harper ha scritto canzoni per Mavis Staples, Natalie Maines, Tom Morello, Taj Mahal, Rickie Lee Jones, Charlie Musselwhite, Solomon Burke and The Blind Boys of Alabama. Le sue collaborazioni in studio di registrazione includono Harry Styles, Keith Richards, Jack Johnson, John Mayer, John Lee Hooker, Ringo Starr e Ziggy Marley, solo per citarne alcune, oltre a una serie di esibizioni dal vivo insieme a Pearl Jam, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Harry Styles e molti altri. L’ultimo album di Harper Wide Open Light è uscito a giugno 2023 e include Yard Sale, un duetto con Jack Johnson. Questo lavoro arriva dopo Bloodline Maintanence, un disco profondamente politico, coraggioso e pieno di sentimento che gli è valso una candidatura ai Grammy Awards.