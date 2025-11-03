Musica, cantante-pianista Stefano Signoroni live al Blue Note Milano

Roma, 3 nov. (askanews) – Dopo una serie di sold out collezionati negli ultimi anni, domenica 16 novembre Stefano Signoroni torna a esibirsi live al Blue Note Milano (via Borsieri, 37). Sul palco insieme a lui The MC BAND, i suoi Montecarlos (Flavio Scopaz – basso, Giuliano Lecis – tastiere, Giacomo Ruggeri – chitarra, Tommaso Ruggeri – batteria, Marco Scipione – sax e flauto) e alcuni ospiti a sorpresa: con loro il cantante accompagnerà i presenti in un viaggio tra sonorità dal gusto vintage, spaziando dal pop internazionale ad alcuni dei brani italiani più famosi dagli anni ’60 ad oggi, dedicando spazio anche a pezzi iconici come ‘Sway’, ‘My Way’, ‘L.O.V.E.’ e ancora brani dal suo ultimo album quali ‘Settembre a Monte Carlo’, ‘Quando Quando Quando’ e l’inedito ‘La Follia della Dolce Vita’ che dà il titolo all’album stesso.

Per la serata di domenica 16 novembre lo spettacolo sarà unico, alle ore 20.30. Il prezzo dei biglietti acquistati online è di 28,00 euro, mentre il prezzo dei biglietti acquistati direttamente all’ingresso dello spettacolo è di 33,00 euro (prezzo “door”).