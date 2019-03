Musica, i Cantori di Posillipo in scena con “La Passione”

I Cantori di Posillipo, diretti da Gaetano Raiola, presentano “La Passione”, una sacra rappresentazione nell’intonazione del Laudario 91 di Cortone. L’evento è in programma per venerdì 29 marzo, alle ore 20.30, presso la Basilica di San Lorenzo a Napoli. Il concerto è gratuito. La presidente dei Cantori di Posillipo, Santina Picone, invita tutti alla rappresentazione. “E’ un’occasione per stare insieme – dice – e per condividere insieme un momento di cultura e spiritualità in vista della Santa Pasqua”.