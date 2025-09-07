Musica, Caserta entra nella storia del Liga: rock, riflessioni e la promessa dell’Olimpico 2026

di Alessandra Del Prete

Dopo Campovolo nel 2005, anche Caserta entra ufficialmente nella storia della carriera di Luciano Ligabue. Piazza Carlo di Borbone, davanti alla facciata principale della Reggia, si è trasformata in un’arena rock da 36mila persone per accogliere “La Notte di Certe Notti”, seconda tappa di un progetto che nasce vent’anni fa a Reggio Emilia e che per la prima volta approda al Sud Italia.

“Una bellezza totale”, ha detto dal palco il rocker di Correggio, visibilmente colpito dallo scenario in cui si è trovato a suonare. E prima di congedarsi, intorno alla mezzanotte, ha voluto lasciare un regalo ai fan: l’annuncio di un nuovo appuntamento, il 12 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

Il palco principale, incorniciato dalla Reggia illuminata da giochi di luce, ha alternato immagini, video e colori che richiamavano le contraddizioni di Las Vegas. Sul maxi-schermo scorrevano anche i testi delle canzoni, trasformando diversi momenti in un karaoke collettivo, accompagnato dalla presenza di Little Taver, l’indimenticabile Kingo di Radiofreccia.

Protagonista della serata anche il palco itinerante, una gigantesca Cadillac rossa montata su un rimorchio, che ha percorso lentamente la piazza trasformandosi in un simbolo visivo dello spettacolo. Ligabue e la band l’hanno usata per portare la musica in mezzo alla folla, fino a fermarsi davanti alla facciata della Reggia, prima di tornare verso il palco a piedi tra gli applausi.

La serata ha avuto un forte risvolto civile e politico. Prima di eseguire “Cosa vuoi che sia”, Ligabue ha rivolto parole dure ai cosiddetti grandi della Terra, accusati di minimizzare la crisi climatica: “Questi qui ci sono ancora, sono ancora tantissimi e ci vengono a dire che in fondo d’estate ha sempre fatto caldo e che in autunno ha sempre piovuto. Questi qui ci vogliono dire che occuparci della crisi climatica è un lusso. Non ce lo possiamo permettere perché l’economia, la finanza, il PIL. Cosa vuoi che sia la siccità in Sicilia, in Sardegna? Cosa vuoi che siano gli allagamenti, le esondazioni, le mareggiate, le frane? Cosa vuoi che sia tutta quella gente che ha perso tutto ed è stata lasciata sola? Eppure, cazzo, questi qui, i cosiddetti grandi del mondo, ce li dovrebbero avere dei figli, dei nipoti. Cosa vuoi che sia?”.

Sul maxi-schermo scorrevano intanto dati precisi: sette milioni di morti l’anno per cause legate al clima, 15mila eventi estremi annuali, 7mila comuni italiani a rischio.

Con “Il mio nome è mai più”, nato nel 2009 con Piero Pelù e Jovanotti, i messaggi sono diventati ancora più diretti: “Basta massacri a Gaza”, “Basta massacri in Ucraina”, “Sudan”.

Uno dei momenti più intensi è stato l’omaggio con “Le donne lo sanno”: sullo schermo sono apparsi i volti di 41 donne che hanno segnato la storia e il presente dell’Italia in campi diversi. Da Rita Levi Montalcini a Nilde Iotti, da Sofia Loren a Ilaria Cucchi, da Samanta Cristoforetti a Raffaella Carrà, da Alda Merini a Michela Murgia, fino a Liliana Segre. Un tributo collettivo che ha dato ulteriore spessore al brano.

Ligabue ha anche ricordato il suo rapporto con Caserta, citando i concerti al Palamaggiò, un tempo tempio del basket e della musica: “Speriamo che si torni a fare concerti lì, ricordo l’enorme calore del pubblico quando suonavamo”.

La scaletta ha attraversato più generazioni di pubblico, toccando brani storici come “Balliamo sul mondo”, “Lambrusco e popcorn”, “Bambolina e Barracuda”, “A che ora è la fine del mondo”, accanto ai pezzi simbolici come “Nome e Cognome”, “Non è tempo per noi” e “Piccola stella senza cielo”.

Il concerto sembrava chiudersi con “Urlando contro il cielo”, ma non poteva mancare il ritorno sul palco per il bis con “Certe notti”. Ancora una volta, migliaia di voci si sono unite in un coro collettivo che ha suggellato la serata, tra festa e consapevolezza.

Caserta, con la sua piazza monumentale, è entrata così nella storia di Ligabue, diventando per una notte la cornice di un rito musicale che unisce memoria, impegno e futuro.