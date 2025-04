Musica, CCCP: l’addio live passa per Napoli l’8 luglio all’Ex Base Nato

L’onda punk filo-sovietica dei CCCP – Fedeli alla linea è pronta a travolgere Napoli. Cresce l’attesa per l’unica tappa campana del tour finale “CCCP – Ultima Chiamata”, che vedrà Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur salire sul palco dell’Ex Base Nato l’8 luglio 2025.

Dopo i due acclamati concerti-evento a Roma e Milano, la band cult degli anni ’80 intraprende questa “ultima chiamata” per salutare il proprio pubblico con l’energia e l’irriverenza che li hanno sempre contraddistinti. Un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo i brani iconici che hanno segnato un’epoca, da “Produci Consuma Crepa” a “Io Sto Bene”, in un’atmosfera carica di storia e significato.

Il concerto napoletano si inserisce in un calendario estivo che toccherà alcune delle principali città italiane, a partire da Roma (con un cambio data al 27 giugno presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), per poi proseguire a Legnano (Milano), Bari (nell’ambito del Locus Festival), Piazzola sul Brenta (Padova), Rimini e Taormina.

Per i fan napoletani e per chiunque abbia vissuto o anche solo sentito parlare dell’onda CCCP, l’appuntamento all’Ex Base Nato rappresenta un’occasione unica per assistere a un pezzo di storia della musica italiana. Un’ultima possibilità di cantare a squarciagola i loro manifesti sonori e di immergersi in un’attitudine che ha saputo anticipare e raccontare le contraddizioni di un’epoca.

Mentre l’attesa cresce, è disponibile la registrazione audio e video dello spettacolo “Gran Gala Punkettone”, un assaggio di quella potente alchimia tra parole e musica che i CCCP porteranno sui palchi italiani per quest’ultima, imperdibile chiamata. Napoli è pronta a rispondere presente.