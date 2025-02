Musica: Clementino annuncia due date speciali nelle capitali del rap italiano, Milano e Napoli

Clementino annuncia oggi due speciali concerti per il suo LIVE TOUR 2025, previsti per questo inverno nelle città simbolo del rap italiano: il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope a Napoli.

Le due date, prodotte e organizzate da Promomusic Italia, che si preannunciano essere indimenticabili, saranno l’occasione per portare dal vivo tutta l’energia e lo stile che da sempre contraddistinguono uno dei rapper più amati e poliedrici del panorama musicale, un vero e proprio showman capace di raggiungere ogni tipo di pubblico. Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it (www.ticketone.it/artist/ clementino/) e nei punti vendita e di prevendita abituali.

Sul palco insieme a lui, durante gli show, ci saranno i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e una band d’eccezione, composta da: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso).

A novembre Clementino ha collaborato con Ste nel singolo “PARLO ‘E TE” (https://epic.lnk.to/PARLOETE; Epic Records Italy/Sony Music Italy), in cui, prendendo spunto da un classico napoletano degli anni ’50 come Luna Rossa, hanno portato alla luce una traccia in grado di fondere il sound urban e afrobeats con l’anima della musica napoletana.

Eclettico e poliedrico come sempre, ha indossato di nuovo i panni di coach, dopo la sua ormai consolidata esperienza a The Voice, dove questa volta ha occupato la poltrona dell’edizione Kids.

Clemente Maccaro, in arte Clementino, è un maestro cerimoniere per eccellenza, capace di arrivare trasversalmente a qualsiasi tipo di ascoltatore, grazie a una spiccata attitudine underground che riesce a fondersi perfettamente alla sua verve da showman. Un unicum nel panorama musicale italiano, un marchio di fabbrica riconosciuto e stimato da pubblico, critica e colleghi, nato da un mix esplosivo di punch line, comedy e intrattenimento.