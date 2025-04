Musica, Cocciante aggiunge Napoli al suo tour: il 22 settembre concerto-evento al Plebiscito

di Alessandra Del Prete

Dopo il grande successo delle cinque serate sold-out al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, Riccardo Cocciante annuncia due nuovi e prestigiosi appuntamenti per il suo tour “IO…Riccardo Cocciante”, prodotto da Vivo Concerti: il 10 agosto 2025 al Teatro Antico di Taormina e il 22 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Luoghi iconici della cultura e della storia italiana, capaci di esaltare l’intensità artistica e la carica emotiva di uno dei più grandi cantautori e compositori europei.

Lo spettacolo, già attesissimo nelle tappe annunciate a Trieste, Verona, Roma e Lucca, è molto più di un semplice concerto. È un viaggio musicale e biografico dentro l’universo poetico e sonoro di Riccardo Cocciante: un’artista capace di attraversare generi, lingue e continenti, restando sempre fedele a un’idea profondamente umanistica della musica.

Un repertorio che ha fatto la storia della canzone italiana

“IO…RICCARDO COCCIANTE” si presenta come un’antologia dal vivo dei grandi classici che hanno segnato intere generazioni: da “Bella senz’anima” a “Quando finisce un amore”, da “Era già tutto previsto” a “Margherita” – brano che, non a caso, ha recentemente ottenuto la certificazione di platino a distanza di quasi cinquant’anni dalla sua pubblicazione.

Cocciante torna a mettere in scena il proprio mondo musicale con arrangiamenti curati, una band di altissimo livello e una vocalità che, pur attraversata dal tempo, conserva un’intensità interpretativa rara nel panorama contemporaneo. I live sono pensati come esperienze immersive, capaci di unire introspezione e coralità, pathos e riflessione.

Le nuove date: due scenari simbolici

I due nuovi appuntamenti arricchiscono un calendario già ricco e si inseriscono in spazi che da sempre accolgono la grande musica:

10 agosto 2025 – Teatro Antico di Taormina

22 settembre 2025 – Piazza del Plebiscito, Napoli

Due luoghi che non sono solo cornici spettacolari, ma veri protagonisti di un dialogo tra musica e storia, tra arte e memoria collettiva. In particolare, la data napoletana rappresenta un ritorno simbolico in una città profondamente legata alla sensibilità melodica e teatrale dell’artista.

Un autore multilingue e cosmopolita

Riccardo Cocciante ha costruito negli anni una carriera senza confini, pubblicando più di quaranta album in italiano, francese e spagnolo, affermandosi in Europa, in America Latina e in Asia. Alla carriera da cantautore ha affiancato quella di autore di opere musicali, tra cui spicca il successo globale di Notre Dame de Paris, vero spartiacque nel teatro musicale contemporaneo.

Nel 2022, proprio Notre Dame de Paris ha celebrato vent’anni di trionfi in Italia, con numeri impressionanti: 1.548 repliche, 4,5 milioni di spettatori, 49 città toccate. Una macchina scenica e musicale che tornerà a far sognare il pubblico italiano a partire da febbraio 2026.

Le tappe confermate del tour

10 maggio – Trieste @ Teatro Politeama Rossetti

13 maggio – Verona @ Arena di Verona

6 e 8 giugno – Roma @ Terme di Caracalla

12 luglio – Lucca @ Lucca Summer Festival (Piazza Napoleone)

10 agosto – Taormina @ Teatro Antico (nuova data)

22 settembre – Napoli @ Piazza del Plebiscito (nuova data)

I biglietti saranno disponibili online a partire da venerdì 11 aprile alle ore 14:00, e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 16 aprile.

Un artista senza tempo

Cocciante si conferma oggi, a distanza di decenni dagli esordi, un artista che continua a parlare al presente. La forza della sua scrittura, la ricchezza della sua tavolozza emotiva, la capacità di fondere melodie senza tempo con testi intensi e profondamente umani, fanno dei suoi concerti non solo un evento musicale, ma un rito collettivo, un momento in cui la musica torna ad avere un senso pieno: quello di toccare le corde dell’anima.

Per maggiori informazioni:

www.vivoconcerti.com